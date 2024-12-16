Regatas se destacó en el Campeonato Entrerriano

En Concordia se llevó a cabo la Regata Especial y la tercera fecha del Campeonato Entrerriano de Remo con la destacada actuación del Club de Regatas Corrientes.

El equipo regatense acumuló un total de 16 medallas en las distintas pruebas y categorías, distribuidas en 12 de oro, 3 de plata y 1 de bronce, marcado así un gran desempeño en lo que fue el cierre del calendario de competencias.

El certamen estuvo organizada por el Club Regatas Concordia y contó con la fiscalización de la Asociación de Clubes de Remo de Entre Ríos, en donde compitieron diferentes clubes de la vecina provincia, más algunos que se sumaron desde toda la región.

La entidad del parque Mitre representó a la provincia de Corrientes con una delegación compuesta de 11 remeros: María Clara Acosta Contte, Ignacio Farías, Facundo López Rivadeneira, Lorenzo López Rivadeneira, Federico Zárate, Bautista Ruidiaz, Luana Rodríguez, Lautaro Valenzuela, Bautista Verges, Gonzalo Zibelman y Juan Matías Slootmans.

Los deportistas fueron acompañados por los instructores Alejandro Gómez Enriquez e Irina Zibelman.

Los podios

Primeros puestos: María Clara Acosta Contte (1x Apolo Femenino Femenino Sub 16), Lorenzo López Rivanedeira Falzetti y Federico Méndez Zarate (2x C/T Par Doble Masculino Sub 12), Lautaro Valenzuela (1x Shell Masculino Menor), Ignacio Farías y Bautista Ruiz Días (2x C/T Par Doble Masculino Sub 18), Gonzalo Zibelman (1x Apolo Masculino Sub 14 - serie 1), Bautista Verges (1x Apolo Masculino Sub 14 - serie 2), Lorenzo López Rivanedeira (1x Apolo Masculino Sub 12 - serie 1), Federico Méndez Zarate (1x Apolo Masculino Sub 12 - serie 2), Bautista Ruidiaz (1x Apolo Masculino Sub 18), Clara Acosta Contte (1x Apolo Femenino Sub 18), Alejandro Gómez Enriquez e Irina Zibelman (2x C/T Par Doble Mixto Libre) y Lautaro Valenzuela (1 Shell Masculino Junior).

Segundos puestos: Ignacio Farías (1x Apolo Masculino Sub 16), María Clara Acosta Contte y Luana Rodríguez (2x C/T Par Doble Femenino Sub 16), Luana Rodríguez (1x Apolo Femenino Sub 14)

Terceros puestos: Bautista Verges (CRC) y Tadeo Albornoz (Gualeyguaychú) (2x C/T Par Doble Masculino Sub 12)



