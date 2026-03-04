Las noticias más importantes del 4 de marzo

Un subcomisario de Corrientes murió en un choque frontal
Encañonaron y robaron dinero a una mujer en Paso de la Patria
Bajó el peaje del puente Santo Tomé–San Borja: cuánto sale el cruce internacional en marzo
N&Platex pagará los sueldos en dos cuotas en Monte Caseros
Juan Pablo Valdés sobre los sueldos en Corrientes: "Los aumentos tienen que ser más racionales"
Corrientes: detuvieron a un hombre con pedido de captura por una causa de abuso sexual
El Gobierno de Corrientes entregó kits escolares a hijos de los ex trabajadores de Alal
Boca Unidos ya tiene fixture para el Torneo Federal A 2026: a qué equipo enfrentará la primera fecha
Denuncian que un Policía abusó de una menor en un colectivo en Corrientes
Violento robo al Embajador del Carnaval de Corrientes: golpearon a su perro y huyeron con dinero