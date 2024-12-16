Comunicaciones avanzó a las semifinales de la Conferencia Norte

Comunicaciones de Mercedes ganó el Grupo 4 de la segunda etapa del torneo Apertura de la Liga Argentina de Básquetbol y avanzó a las semifinales de la Conferencia Norte.

En la nueva instancia, el equipo mercedeño tendrá como rivales a Sportivo Suardi de Santa Fe, San Isidro de San Francisco (Córdoba) y Villa San Martín. La sede será a dada a conocer este martes por la Asociación de Clubes, pero Comunicaciones no participó de la licitación.

En la otra semifinal de la Conferencia Norte estarán Independiente de Santiago del Estero, Centenario de Venado Tuerto, Amancay de La Rioja y Jujuy Basquet.

Esta instancia, al igual que los dos cuadrangulares semifinales de la Conferencia Sur, se jugará del viernes 20 al domingo 22. El ganador de cada grupo avanzará al Final Four que se jugará del 10 al 12 de enero para determinar al campeón del torneo Apertura.

Comu quedó primero

El grupo 4 de la Conferencia Norte se jugó en Mercedes y Comunicaciones (2-1) se quedó con el primer puesto gracias al triunfo que logró el domingo, en la última jornada frente a Jujuy Basquet 78 a 62. Este resultado clasificó a los dos equipos a la próxima instancia y quedaron eliminados Barrio Parque de Córdoba y Deportivo Norte de Armstrong (Santa Fe).

El triunfo de Comunicaciones frente a Jujuy Baquet se sustentó en el buen trabajo de Matías Eidintas, Nicolás Burgos y Juan Manuel Bejar, con 14 puntos cada uno. Mientras que Franco Maeso aportó 13 y Santiago Arese sumó 12.

En el plantel que conduce Eduardo Japez estuvo ausente el pivote Damián Tintorelli que se recupera de un desgarro y es muy difícil que pueda estar en la instancia semifinal.