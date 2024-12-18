Lionel Messi publicó un sentido mensaje a dos años de la hazaña en Qatar

Este miércoles 18 de diciembre se cumplen dos años de la conquista de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Por esa razón, Lionel Messi compartió un posteo mediante sus redes sociales en el que recordó la consagración en el estadio Lusail ante Francia por penales tras empate 3-3 en el tiempo reglamentario.

“Amo diciembre y las fechas de Navidad. Hace dos años podría haber sido un último mes del año amargo, pero terminó siendo el más lindo de mi carrera deportiva. Y ahora, cada diciembre, me viene este recuerdo… ¡Feliz Segundo Aniversario para todos!”, escribió la Pulga mediante su cuenta de Instagram.

El gesto de Messi parar recordar el título de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022

La Pulga compartió dos fotos en sus redes sociales. En una de ellas, se lo ve con su mate y termo con los colores del Inter Miami, junto al Trofeo de la Copa del Mundo. En la otra imagen, aparece cebando un mate, en un gesto íntimo que conecta lo cotidiano con el orgullo de aquel logro histórico.