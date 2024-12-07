Dolor en River Plate: murió Máximo Gallardo, padre de Marcelo

El mundo River Plate vive horas de profundo dolor tras conocerse la noticia de la muerte de Máximo Gallardo, padre de Marcelo y que integró la estructura del club durante el último tiempo como entrenador del equipo Senior.

Tenía 65 años (15 de marzo de 1959). El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires. El velatorio será hoy, de 11 a 18:00.

“River Plate lamenta el fallecimiento de Máximo Gallardo, padre de Marcelo y entrenador de nuestro equipo de Leyendas. Acompañamos con afecto a nuestro DT y a toda su familia en este día de profunda tristeza”, informó la institución de Núñez en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

El padre del Muñeco atravesaba problemas de salud durante el último tiempo y el propio DT del Millonario se había emocionado al hablar de él durante la presentación de su segundo ciclo en el banco de suplentes, en aquella conferencia de prensa que se llevó a cabo en agosto de este año. “Le quiero agradecer de todo corazón a todos, y en especial a mi viejo, que no está acá, que no puede estar, pero lo tengo en mi corazón, así que… ya lo vamos a tener de nuevo por los pasillos”, había dicho Marcelo por entonces.

Máximo estuvo presente siempre al lado de Marcelo durante toda su historia en River Plate, tanto en los inicios como juvenil como en su consagración como futbolista profesional. Luego, cuando el Muñeco llegó como entrenador, su padre estuvo vinculado como reclutador y como parte del proyecto infanto juvenil, aunque en el último tiempo se había puesto al mando del equipo Senior que reúne a las estrellas que pasaron por la entidad y ya están retiradas.

El desembarco de Gallardo padre en la cantera riverplatense se había producido en 2019 a partir de la muy buena relación de Marcelo y Máximo con Gustavo Grossi, el por entonces Director del Proyecto Infanto Juvenil de River, a quien conocen de Merlo. De hecho, a Máximo se lo solía ver seguido en el club Laureles Argentinos, una suerte de filial de River en la zona Oeste del Gran Buenos Aires.

Máximo Gallardo, nacido en Córdoba capital en una familia de nueve hermanos, se mudó a Merlo tras la muerte de su padre. Allí conoció a Ana, con quien tuvo a Marcelo cuando él tenía 22 años y ella, 17. Antes de que Marcelo alcanzara la fama, su padre trabajó como albañil para mantener a su familia. Aunque vivía en Buenos Aires, frecuentemente regresaba a Córdoba para visitar amigos y familiares, aprovechando estas visitas para realizar pruebas de juveniles para River.

Como líder del equipo de ex futbolistas de la entidad de Núñez, Máximo se había consagrado campeón de la Liga Senior en octubre del 2023 en un combinado que tuvo como figuras a Ariel Ortega, Alejandro Chori Domínguez, Rodrigo Mora y Diego Armando Barrado, Rubens Sambueza, Guillermo Pereyra y Matías Abelairas, entre otros. Aunque dirigía al equipo Senior como un pasatiempo, reconocía que se tomaba en serio su rol y no dudaba en reprender a los jugadores si era necesario.

Según expresó en una entrevista a Olé, consideraba su labor en el Senior una diversión comparada con el trabajo de su hijo: “Dirigir al senior es como un hobby para mí. Me siento un poco un nene. Yo me siento un tipo querido por todo lo que hizo Marcelo, pero lo de él es un laburo muy serio y esto es otra cosa, es diversión”.

Marcelo se enteró de la noticia en la antesala al encuentro de este domingo, desde las 19.15, en el Monumental ante Rosario Central. Este encuentro será importante para el Millonario en su lucha por intentar sellar su boleto a la próxima edición de la Copa Libertadores, donde buscarán tomarse revancha de lo acontecido este año (cayeron en semifinales ante Atlético Mineiro de Brasil). En la última jornada los de Núñez visitarán a Racing, flamante campeón de la Copa Sudamericana.

Infobae