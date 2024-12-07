Ganó Comu, quedó segundo en su grupo y será local en la siguiente fase

Comunicaciones de Mercedes cerró con un triunfo la fase regular del torneo Apertura de la Liga Argentina de Básquetbol. Superó como local a Salta Basket 74 a 68, quedó segundo en la Conferencia Norte B y será local en uno de los cuadrangulares de la segunda fase.

El último partido de Comunicaciones en la primera fase fue el viernes y el equipo conducido por Eduardo Japez fue de menor a mayor. Perdió el primer cuarto 17 a 15 pero después se impuso en el segundo 39 a 36 y en el tercero ganó 58 a 50.

En el conjunto mercedeño se destacaron en la ofensiva Matías Eidintas con 23 puntos y Damián Tintorelli con 15, además de tomar 9 rebotes. El goleador del juego resultó Diego Peralta, del visitante, con 28 puntos.

Con este triunfo, Comunicaciones quedó con un registro de 10 triunfos y 4 derrotas, el mismo récord que Independiente de Santiago del Estero y Villa San Martín de Resistencia.

En el desempate, teniendo en cuenta los resultados de los partidos entre los equipos involucrados, Independiente quedó primero, Comunicaciones segundo y Villa bajó al tercer lugar.

De esta forma, Independiente y Comunicaciones serán locales en los cuadrangulares de la segunda fase.

Comu integrará el Cuadrangular 4 y tendrá como rivales en Mercedes al quinto de la Conferencia Norte B (Jujuy Básquet) y al tercero y séptimo de la Conferencia Norte A (este grupo concluye este domingo).

El partido contra Salta

Con mucho dinamismo e imprecisiones por parte de los dos equipos, se dio inicio al juego.

El conjunto salteño apostó al tiro externo con Martínez, mientras que Peralta desequilibró en la pintura para adelantarse 11 a 0 cuando restaban 2 minutos para concluir el cuarto inicial.

El local ajustó la marca y Eidintas fue su principal vía de gol para quedar abajo en el marcador 15 a 17 al finalizar el cuarto inicial.

Los cortes al aro de Rafaelli representaron un verdadero problema para la defensa local. La alta efectividad en tiros de cancha (59%) permitió a los salteños mantenerse al frente del juego.

El aurinegro aprovechó los rebotes ofensivos y cuando promedió el segundo cuarto pasó a ganar 24 a 23

El ataque de Comunicaciones se destrabó con tiros desde el perímetro y la aparición de Maeso en el poste bajo, aunque la defensa seguía siendo poco efectiva, permitiendo que Salta se mantenga cerca en el tanteador.

Peralta, intratable ganando la línea de fondo, llevó al equipo del norte argentino a empatar el marcador en 36, faltando menos de un minuto.

El ingreso de Tintorelli y un nuevo rebote ofensivo con dos puntos en la pintura sumado a una buena defensa y posterior técnico anotado le dieron a Comu la posibilidad de irse al descanso ganando 39 a 36.

Eidintas y Tintorelli comenzaron el segundo tiempo dominando en la pintura, lo que permitió al equipo local sacar una ventaja de 10 puntos, la máxima del juego hasta ese momento.

Salta logró recortar la diferencia con tiros de media distancia, pero el aurinegro apeló a su identidad defensiva y a la experiencia de sus jugadores más grandes para mantener el control del partido.

A falta de 2.20 para el final del cuarto, Comu perdió a Arese debido a su segunda falta antideportiva, en un momento clave del juego. En ese contexto, Tintorelli asumió el liderazgo, y con una tapa seguida de cuatro puntos consecutivos, volvió a estirar la ventaja a 10 puntos (58-48).

Reafirmando su trabajo colectivo en defensa y destacando el aporte de Eidintas en ataque, el aurinegro logró sacar 12 puntos de ventaja al inicio del último parcial. Salta se mantuvo en partido gracias a los triples, pero Comu respondió de la misma manera, logrando sostener la diferencia.

Sin embargo, aparecieron algunas pérdidas no forzadas por parte del aurinegro, lo que permitió al equipo dirigido por Ricardo De Cecco acercarse a siete puntos. Un triple de Echeverría achicó la diferencia a cuatro pero Comunicaciones mantuvo la tranquilidad, se hizo fuerte en defensa y con la efectividad de Eidintas aseguró el triunfo.