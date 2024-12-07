Nordeste avanzó a la Copa de Oro en el Seven de la República Femenino

En el Plumazo, del Club Atlético Estudiantes, y el predio La Tortuguitas, del Paraná Rowing Club comenzó este sábado la 40º edición del Seven de la República masculino y el 8º Seven de la República femenino.

El seleccionado femenino de la Unión de Rugby del Nordeste (URNE) clasificó para disputar la Copa de Oro, es decir que está entre los cuatro mejores equipos del certamen.

En el certamen masculino, Nordeste quedó tercero en la zona 1 de la ronda Campeonato, finalizó con la misma cantidad de puntos que Buenos Aires y Mar del Plata, y disputará la Copa de Bronce en la jornada final.

Las chicas de la URNE avanzaron a la Copa de Oro como la mejores segundas de la primera etapa. En la presentación, Nordeste perdió contra Córdoba 31 a 17 y en el segundo partido superó a Cuyo 41 a 0.

Este domingo, desde las 10.40, el equipo conducido por Facundo Segovia enfrentará a Buenos Aires en una de las semifinales de la Copa de Oro. En la otra llave, a las 11,20, Córdoba enfrentará a Tucumán.

Por su parte, el seleccionado masculino de la Unión de Rugby del Nordeste disputará este domingo la Copa de Bronce. Desde las 16.40 enfrentará a Cuyo en una de las semifinales que definirán del noveno al décimo segundo lugar. La otra semifinal será protagonizada por Rosario y Uruguay.Nordeste cumplió una buena labor en la etapa de clasificación, ganó dos partidos y perdió uno, hubo un triple empate en el primer puesto de la zona 1 y en el desempate bajó al tercer escalón.El equipo que conduce Maximiliano Freschi debutó con un claro triunfo sobre Mar del Plata 24 a 5, después perdió contra Buenos Aires 12 a 0 y le ganó a Alto Valle 24 a 0.Por la misma zona, Mar del Plata venció a Buenos Aires 24 a 14, y los dos equipos superaron a Alto Valle.