San Martín se hizo fuerte como local y sumó su segundo triunfo consecutivo

San Martín acentuó su recuperación y consiguió su segundo triunfo consecutivo en la Liga Nacional de Básquetbol. Este sábado, en su último partido como local del año, venció a Zárate Basket 81 a 70.

El partido que se jugó en el Fortín Rojinegro tuvo estos parciales: 19-14, 38 a 32 y 60-48. En el local, los principales goleadores fueron Gastón García con 19 puntos, además de 5 recuperos, y Franco Méndez con 14. En el conjunto bonaerense se destacaron Selem Safar con 18 y Edgar Merchat con 15.

Un arranque de 11 a 0 metió San Martín en el partido. El conjunto local se mostró fuerte en defensa y llegó al gol por varias vías, pero ese rendimiento duró poco.

El técnico visitante Jua Anglese, pidió un tiempo muerto y su equipo mejoró. La defensa tomó mejor a los rivales y lentamente fue achicando la brecha hasta igualar el marcador en 27.

Sobre el final del segundo cuarto, San Martín recuperó la memoria ofensiva. Metió un parcial de 6 a 0 (2 puntos de Givens y 4 de Méndez) para llegar al descanso largo 38 a 32 arriba en el marcador.

En el tercer cuarto, San Martín logró regularidad en su juego, principalmente en el ataque donde tuvo paciencia para buscar las mejores opciones de lanzamiento.

El aspecto defensivo siguió firme y con un goleo repartido, el Rojingro llegó a tener una ventaja de 14 puntos (60-46) antes de concluir la etapa.

Las pelotas recuperadas y los triples devolvieron al juego a Zárate que se puso un doble abajo (63 a 61) a los 4 minutos del último cuarto.

El equipo correntino frenó la reacción del rival con la aparición de Gastón García, un recuperó y un doble, y los tiros a distancias de Jorge Banegas (dos triples consecutivos) y Samuel Givens (un triple).

Ahora San Martín (4-6) culminará el año con una dura gira por La Rioja y Santiago del Estero.

El domingo 15 enfrentará a Riachuelo, el martes 17 visitará a Olímpico y el viernes 19 hará lo propio con Quimsa.