Chaco y Misiones festejaron en el Regional Litoral que se realizó en Corrientes

El fin de semana la ciudad de Corrientes fue sede del Torneo Nacional Fase 1 Región Litoral categoría juveniles, que reunió a los mejores equipos de Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes. Después de tres días de intensa competencia, los equipos de San Roque de Chaco y AEMO de Misiones se alzaron con los títulos en masculino y femenino, respectivamente.

El torneo se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), que brindó su cancha y todas sus instalaciones para la realización del evento. El Gobierno de la Provincia de Corrientes y la Secretaría de Deporte también apoyaron el certamen, brindando alojamiento a los equipos participantes. La Asociación Correntina de Handball organizó el evento, que demostró el crecimiento y la pasión por el handball en la región.

El domingo fue el día clave para definir los campeones. Las semifinales masculinas comenzaron temprano, a las 8:00, con el enfrentamiento entre dos equipos chaqueños, San Roque y Chaco For Ever. En un partido intenso, San Roque se impuso con un amplio marcador de 39-26, después de un primer tiempo parejo y dinámico. En la segunda semifinal, Yacyretá de Corrientes se enfrentó a Salesianos de Chaco, y aunque el equipo chaqueño mostró carácter en el segundo tiempo, Yacyretá se llevó la victoria con un marcador de 36-30.

En la rama femenina, Panteras de Corrientes se enfrentó a AEMO de Misiones, y aunque las correntinas dieron batalla, las misioneras dominaron el partido y se llevaron la victoria con un marcador de 38-26. Este resultado les permitió a las misioneras consagrarse campeonas del torneo con una racha de cuatro partidos ganados.

Después de estos partidos, se jugaron los encuentros por el 7mo puesto, entre CAV de Corrientes y Tamandua de Misiones, con victoria para los correntinos por 32-16. Luego, se disputó el 5to puesto entre AEMO Misiones y San Francisco de Formosa, con un partido emocionante que terminó 34-32 a favor del equipo formoseño.

En el partido por el tercer puesto masculino, Chaco For Ever se impuso a Salesianos por 38-33. Y en el partido por el segundo puesto femenino, Panteras de Corrientes se enfrentó a San Roque de Chaco, las correntinas se llevaron la victoria con un marcador de 37-34 pero no les alcanzó para posicionarse segundas, quedando en tercer lugar.Finalmente, en el partido más esperado del día, San Roque de Chaco se enfrentó a Yacyretá de Corrientes en la final masculina. San Roque se lució y se llevó la victoria con un amplio marcador de 38-19, consagrándose campeón del torneo y logrando el ascenso al Nacional C 2026.

Posiciones finales

Masculino

1er lugar: San Roque de Chaco (ascenso al Nacional C 2026)

2do lugar: Yacyreta de Corrientes

3er lugar: Chaco For Ever de Chaco

Femenino

1er lugar: AEMO de Misiones (ascenso al Nacional C 2026)

2do lugar: San Roque de Chaco

3er lugar: Panteras de Corrientes

Los organizadores del torneo, la Asociación Correntina de Handball, se mostraron satisfechos con el desarrollo del campeonato y la gran concurrencia y difusión que tuvo. Sin duda, el torneo fue un éxito y demostró el crecimiento y la pasión por el handball en la región.