San Lorenzo, Pingüinos y Córdoba clasificaron a los cuartos de final

Pasó la octava fecha del torneo Pre Federal de primera división que organiza la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes y tres equipos, de manera anticipada, clasificaron a los cuartos de final: San Lorenzo de Monte Caseros, Pingüinos y Córdoba. También ganaron sus respectivos encuentros Atlético Saladas, Alvear y Unión de Goya.

Por la zona A, Pingüinos venció como local a San Martín de Curuzú Cuatiá 91 a 77 para mantenerse como único puntero del grupo y además asegurarse un lugar en los cuartos de final. Ezequiel Lecca con 20 puntos fue el goleador en el equipo capitalino y Franco Aguirre con 21 lo fue en la visita.

En un duelo entre equipos capitalinos, Córdoba superó a El Tala 64 a 45, le sacó cuatro puntos de diferencia en las posiciones y al tener ventaja deportiva (la ganó los dos partidos que jugaron entre sí) también se clasificó a los cuartos de final. Valentino Yordan con 15 puntos fue el máximo anotador en el elenco Rojo, mientras que Enzo Berardi con 15 lo hizo en el equipo del barrio La Rosada.

Por su parte, Unión de Goya reaccionó a tiempo para triunfar como visitante sobre Español de Santa Lucía 78 a 66 y quedó a un paso de avanzar a la próxima ronda. En el elenco goyano se destacó Axel Berdún con 17 puntos, mientras que en el local estuvo el goleador del juego, Francisco Escobar con 28.

En la zona B, San Lorenzo de Monte Caseros sigue con su andar sólido. Como local superó a Sportiva Esquinense 93 a 59, mantuvo su invicto, el primer lugar del grupo y avanzó al único cruce de playoffs. Héctor Martirena con 20 puntos fue el referente en el ataque del local y Cristian Rausch con 12 lo fue en el elenco esquinense.

En un duelo directo por el segundo lugar, Atlético Saladas superó como visitante a Amad de Goya 75 a 73 con la destacada labor de Tomás Gómez que anotó 33 puntos. En el conjunto goyano, el goleador fue Lautaro Lacava con 24.

Mientras que Alvear consiguió una valiosa victoria como local sobre Hércules 72 a 65 para mantener la ilusión de estar en los cuartos de final. Ignacio Marcó con 18 puntos fue el goleador de Alvear y Pablo Brocal con 13 lo fue en Hércules.

Así se ubican

Zona A: Pingüinos 15 puntos, Córdoba y Unión de Goya 13, San Martín de Curuzú Cuatiá 11, El Tala 9 y Español 8.

Zona B: San Lorenzo de Monte Caseros 16 puntos, Atlético Saladas 14, Amad de Goya 13, Alvear y Hércules 11, y Sportiva Esquiense 10.

Próxima fecha

La novena fecha contempla estos encuentros: El Tala vs. Español, Unión vs. San Martín, Córdoba vs. Pingüinos, Hércules vs. San Lorenzo, Atlético Saladas vs. Alvear y Sportiva vs. Amad.