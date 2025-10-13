Regatas logró el sub campeonato en la Liga Federal U11

Concluyó la Liga Federal Formativa U-11 y Regatas Corrientes quedó entre los mejores clubes del país. El equipo masculino logró el segundo puesto en el Final Four que se disputó en la ciudad cordobesa de Justiniano Posse, mientras que las chicas fueron cuartas en Charata.

Los chicos afrontaron el Final Four en Justiniano Posse. El sábado se enfrentaron en las semifinales con Pedro Echagüe de Buenos Aires, consiguiendo un triunfo por 104 a 98 que los depositó en la final. El domingo, en el duelo por el título, no pudieron contra los locales de Complejo, a quienes ya le habían ganado en el cuadrangular semifinal en Corrientes, y cayeron 124 a 97. Bahiense del Norte venció a Pedro Echagüe en el juego por el tercer puesto.

El equipo U11 masculino de Regatas tuvo un tremendo año de competencias, tanto a nivel local, provincial y nacional, y esta derrota en la final de la Liga Federal significó la primera caída de la temporada.

Los flamantes subcampeones federales fueron Benjamín Redruello, Lorenzo Valle, Thomas Blanco, Juan Ignacio Rambaudi, Felipe Oviedo Ricagno, Emiliano Ruiz, Gino Ramírez, Bautista Córdova, Julián Aguirri, Tiziano Noronha, Felipe Ferreyra, Bautista Douffort, Joaquín Dávila, Iván Vargas y Noah Canga, quienes estuvieron conducidos por Juan Cruz Alderete como DT.

Las chicas en Charata

Por otra parte, el Final Four de la rama femenina se disputó en la ciudad de Charata, donde las Fantasmas disputaron la semifinal contra Obras Basket, cayendo 103 a 99. De ese modo, las chicas debieron jugar el partido por el tercer puesto donde perdieron contra Unión Florida de Buenos 69 a 64 y no pudieron subirse al podio, aunque cerraron un excelente año metiéndose entre los cuatro mejores equipos del país. El campeón fue Hércules que derrotó a Obras en la final 66-65.

Las chicas de Regatas de la histórica campaña fueron Ana Paula Aguirre, Guillermina Sotelo Benítez, Joaquina Oviedo Ricagno, Zoe Monzón, Mora Valenzuela, Bianca Feü, Gianna Suárez, Marianela Cremaschi, Nuria Ivern Guilaña, Francesca Núñez Buongiorno, Amparo Contreras Maldonado, Francesca Ramírez Esquivel, Indiana Romero Woelflin y Paz Frete Cardozo, dirigidas por Verónica González.

La categoría U11 es una novedosa división que se implementó en este 2025 y que está teniendo su primer año de competencia en una edad que anteriormente pertenecía al minibásquet y que no era competitiva. En 2023 y 2024, Regatas también había logrado estar en la final de U12 de la mano de Alderete, categoría que era mixta.