Goya: secuestran un rifle con mira telescópica y una pistola 9mm en un control del río Corrientes

Durante el fin de semana largo, el personal de la Unidad Especial Rural y Ecológica (Uesre) intensificó los controles en el río Corrientes, una zona clave para la pesca y el turismo entre Goya y Esquina.

El operativo fluvial incluyó la identificación de 12 embarcaciones y 34 personas que transitaban por el río. Si bien el procedimiento se llevó a cabo sin mayores inconvenientes, el control resultó en el secuestro preventivo de dos armas de fuego de gran porte:

Rifle Remington con mira telescópica: perteneciente a un hombre oriundo de La Matanza, Buenos Aires.

Pistola Glock 9 mm: secuestrada a un ciudadano de Esquina.

Incautación por falla en las medidas de seguridad

El motivo del secuestro preventivo se centró en la seguridad. Ambas armas fueron encontradas con cargadores colocados y municiones, una condición que va en contra de las estrictas medidas de seguridad que exige la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), a pesar de que los propietarios contaban con los papeles en regla.

La Uesre-Goya determinó que el transporte del armamento en esa condición representaba un riesgo, por lo que las armas fueron secuestradas de forma preventiva y trasladadas a la base de la Unidad.

Este tipo de operativos busca garantizar la seguridad en el corredor fluvial, especialmente durante los feriados, cuando aumenta la afluencia de turistas y pescadores en la zona.