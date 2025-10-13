¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

segundo puente Chaco-Corrientes Cristina Pozzer Penzo Policía de Corrientes
segundo puente Chaco-Corrientes Cristina Pozzer Penzo Policía de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Operativo

Goya: secuestran un rifle con mira telescópica y una pistola 9mm en un control del río Corrientes

La Unidad Especial Rural y Ecológica realizó un operativo durante el fin de semana largo. A pesar de que los propietarios tenían documentación, las armas fueron incautadas de forma preventiva por incumplir las medidas de seguridad exigidas por Anmac.

Por El Litoral

Lunes, 13 de octubre de 2025 a las 16:53

Durante el fin de semana largo, el personal de la Unidad Especial Rural y Ecológica (Uesre) intensificó los controles en el río Corrientes, una zona clave para la pesca y el turismo entre Goya y Esquina.

El operativo fluvial incluyó la identificación de 12 embarcaciones y 34 personas que transitaban por el río. Si bien el procedimiento se llevó a cabo sin mayores inconvenientes, el control resultó en el secuestro preventivo de dos armas de fuego de gran porte:

  • Rifle Remington con mira telescópica: perteneciente a un hombre oriundo de La Matanza, Buenos Aires.

  • Pistola Glock 9 mm: secuestrada a un ciudadano de Esquina.

Incautación por falla en las medidas de seguridad

El motivo del secuestro preventivo se centró en la seguridad. Ambas armas fueron encontradas con cargadores colocados y municiones, una condición que va en contra de las estrictas medidas de seguridad que exige la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), a pesar de que los propietarios contaban con los papeles en regla.

La Uesre-Goya determinó que el transporte del armamento en esa condición representaba un riesgo, por lo que las armas fueron secuestradas de forma preventiva y trasladadas a la base de la Unidad.

Este tipo de operativos busca garantizar la seguridad en el corredor fluvial, especialmente durante los feriados, cuando aumenta la afluencia de turistas y pescadores en la zona.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD