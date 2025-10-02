Las revanchas comienzan con la fecha de los interzonales

Con la disputa de los interzonales se pondrá en marcha la segunda rueda del torneo Pre Federal de básquetbol en la provincia de Corrientes. Este viernes se disputarán cinco partidos y el restante se desarrollará al día siguiente.

El único invicto y puntero de la zona B, San Lorenzo de Monte Caseros recibirá desde las 22.00 al ascendente San Martín de Curuzú Cuatiá. Mientras que el puntero del grupo A, Pingüinos, será visitante de Alvear a partir de las 21.30.

Estos dos partidos se desarrollarán este viernes, jornada donde también se producirá el clásico goyano: Amad - Unión y los cruces Sportiva Esquinense (foto) - Español de Santa Lucía y Atlético Saladas - El Tala. Todos estos encuentros comenzarán a las 21.30.

El partido que protagonizarán Hércules y Córdoba se jugará el sábado desde las 21.30.

Cumplidas seis fechas, las posiciones están de esta forma:

Zona A: Pingüinos 11 puntos, Córdoba 10, Unión y san Martín 9, El Tala 7 y Español 6.

Zona B: San Lorenzo 12 puntos, Amad 11, Atlético Saladas 10, Alvear y Hércules 8, y Sportiva 7.

Una vez que concluya la segunda rueda (6 fechas), los cuatro primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final que se jugarán al mejor de tres partidos.

Los vencedores de las series eliminatorias accederán al Final Four y además clasificarán a la próxima Liga Federal que organiza la Confederación Argentina de Básquetbol.