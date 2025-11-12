River escuchará ofertas por Paulo Díaz y Colidio pensando en 2026

Si bien todavía queda un pequeño -pero trascendental- tramo para cerrar el 2025, con la última fecha del Torneo Apertura como instancia decisiva en la clasificación a la próxima Copa Libertadores, Marcelo Gallardo ya comenzó a planificar el 2026. Borrón y cuenta nueva, después de un año para el olvido.

Esto implica, de base, la ideación de la pretemporada, la definición de los puestos a reforzar y, sobre todo, la lista de salidas. En ese rubro no solo aparecen los futbolistas que finalizan contrato en diciembre, sino también algunos que el club considera “transferibles”. Entre ellos, Paulo Díaz y Facundo Colidio.

Además de las inminentes partidas en libertad de acción de Federico Gattoni, Milton Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez y Miguel Borja, existe la posibilidad de que tanto el central como el delantero de pasado en Boca puedan emigrar en caso de que al club llegue una oferta satisfactoria.

Concretamente, podría decirse que están "en vidriera". Por edad, margen de dejarle una ganancia onerosa a la institución y además un presente turbulento que los pone en carácter de prescindibles, tanto Paulo Díaz como Colidio figuran como esos futbolistas a vender en el próximo mercado de pases en River.

El chileno, que venía relegado en la consideración de Gallardo, tuvo una chance inmejorable de resurgir en el Superclásico y la desaprovechó. Una vez más, mostró una floja actuación en un partido caliente y quedó en el ojo de la tormenta por varios errores que lo expusieron.

En Núñez son mayoría los que creen que su historia ya merece un fin de ciclo y es por eso que, si aparece una propuesta sobre la mesa, la considerarán seriamente aunque tenga contrato vigente hasta 2027.

Por su parte, Colidio vivió un año de vaivenes que en este semestre quedó estacando del lado negativo de la balanza. Por las lesiones, su indefinición posicional en la cancha y sobre todo la imposibilidad de rendir a la altura de las circunstancias en los últimos meses, hoy es mirado de reojo y catalogado bajo el rótulo de "vendible", algo que hace no mucho (cuando renovó su vínculo en julio por cinco años más y con una cláusula de salida de 100 millones de dólares) era impensado.

Los puestos que buscar reforzar Gallardo en River para 2026

Más allá de que no trascendieron nombres concretos, algo lógico considerando todo lo que se juega su equipo en los próximos días y mientras el grueso del plantel está severamente cuestionado, la novedad es que el DT ya marcó que quiere sumar caras nuevas en cuatro posiciones. En su boceto, la pluma dice:

Un volante central

Un lateral por izquierda

Un mediapunta

Un delantero

TyC Sports