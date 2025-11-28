Tres encuentros abren los cuartos de final

La Copa de la Liga ingresa en su instancia de eliminación directa. Con tres partidos, este sábado, se abrirán los cuartos de final. En tanto que el encuentro restante se programó para el miércoles 3 de diciembre.

Luego de la fase de grupos (se disputaron tres) quedaron clasificados los ocho mejores equipos del certamen que reúne a clubes de la Primera A y B del fútbol capitalino.

Curupay, puntero de la Zona B, enfrentará Mburucuyá que ingresó a los cuartos de final como uno de los mejores terceros. Estos equipos compartieron el mismo grupo y el Maderero se llevó la victoria 1 a 0 con gol de Antonio Báez.

Por su parte, Sportivo, líder de la Zona C, tendrá como rival a Sacachispas que terminó segundo en la Zona B.

El restante juego del sábado, será protagonizado por Huracán y Lipton. El Azulgrana fue segundo en la Zona A y el conjunto azul ocupó la misma ubicación en la B.

El cruce entre Empedrado y Mandiyú se jugará el miércoles 3 de diciembre por la participación del Albo en el Regional.

Los cruces son definitorios y si concluyen empatados después de los 90 minutos, se recurrirá a los tiros desde el punto del penal hasta determinar un ganador.

El torneo comenzó con la participación de 22 equipos y 14 quedaron eliminados después de etapa de grupos.

Empedrado (7 partidos disputados), Curupay (6) y Lipton (6), que fue segundo en su grupo, llegan invictos a los cuartos de final.

Programa

La programación de los cuartos de final de la Copa de la Liga de primera división es la siguiente:

Sábado 29

Cancha de Sportivo: 17.00 Huracán vs. Lipton (Carlos Castro).

Cancha de Lipton: 17.00 Curupay vs. Mburucuyá (Nicolás Rodríguez) y 19.00 Sacachispas vs. Sportivo (Ezequiel Sena).

Miércoles 3 de diciembre

Cancha de Lipton: 18.00 Empedrado vs. Mandiyú (Gerardo Martínez Sandoval).