Cinco jugadoras iraníes pidieron asilo en Australia tras la Copa de Asia femenina

Un micro con integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán salió este martes del hotel donde se alojaba en Gold Coast, Australia, bajo un operativo policial reforzado. Decenas de manifestantes intentaban impedir su salida.

La medida se produjo tras la concesión de visados humanitarios a cinco jugadoras, quienes pidieron asilo y no regresar a Irán luego de la Copa de Asia femenina.

En la puerta del Royal Pines Resort, decenas de manifestantes intentaron impedir la salida del micro. Según el Daily Mail, una de las jugadoras fue arrastrada hacia el vehículo por una compañera mientras los manifestantes gritaban “Salven a nuestras chicas”. La policía finalmente dispersó la protesta y permitió que el micro se retirara sin incidentes mayores.

Las autoridades reforzaron la seguridad en el aeropuerto de Gold Coast, con presencia adicional de agentes, controles en los accesos y un helicóptero sobrevolando la zona para monitorear la situación.

Algunas jugadoras pidieron asilo humanitario

El episodio se produjo después de que cinco futbolistas, de un total de 25 convocadas, recibieran visados humanitarios concedidos por el Gobierno australiano para no regresar a Irán tras la finalización de la Copa de Asia femenina.

El ministro del Interior de Australia, Tony Burke, explicó que las conversaciones con las deportistas comenzaron durante la madrugada del lunes y que finalmente cinco de ellas expresaron su deseo de permanecer en el país. Fueron trasladadas a un lugar seguro con apoyo de la Policía Federal australiana.

Burke aclaró que las jugadoras pidieron asilo por preocupaciones de seguridad personal, y no por activismo político. Antes de aprobar los visados, el ministro consultó con el director de la agencia de inteligencia australiana, ASIO, para confirmar que no existían objeciones desde el punto de vista de seguridad.

El equipo había quedado en el centro de la polémica luego de no cantar el himno nacional durante su debut frente a Corea del Sur, un gesto interpretado como protesta y que generó críticas en Teherán. Posteriormente, el equipo sí entonó el himno en los siguientes partidos antes de quedar eliminado el domingo.

Con información de TN.