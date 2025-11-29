Lautaro Midón jugará su quinta final del año

El correntino Lautaro Midón se clasificó para disputar su quinta final de la temporada dentro del circuito profesional de tenis. El jugador de 21 años buscará el título en el Challenger de Temuco, Chile, que se juega sobre superficie de cemento.

Midón (266 en el ránking de la ATP) logró el pasaporte a la final, este sábado cuando derrotó al boliviano Juan Carlos Prado Angelo (217) por 7-5 y 6-2 en 1 hora y 34 minutos de juego.

Para Midón fue el segundo triunfo sobre el boliviano de 20 años en lo que va del 2025, y en esta oportunidad fue en instancia de semifinal dentro del challenger de categoría 100.

El otro finalista también es argentino, se trata del bonaerense Federico Agustín Gómez (250) que en semifinales dio cuenta del estadounidense Alafia Ayeni (731) por 6-3 y 6-1 en 1 hora y 4 minutos de juego.

La final se disputará este domingo, desde las 12, en el estadio central del Parque Estadio Germán Becker en la ciudad ubicada a unos 680 kilómetros al Sur de la capital santiagueña.

Será el tercer encuentro entre los argentinos. En el 2023, en Serbia, el triunfo correspondió a Gómez y, recientemente, en Lima, la victoria correspondió a Midón.

La final en Chile, será la quinta para Midón en lo que va de la temporada, la segunda en un challenger. Mientras que para el bonaerense de 28 años será su primera final del año pero durante el 2025 hizo segunda ronda en Roland Garros y primera del US Open, en los dos casos ganando los tres partidos de clasificación.

Monzón eliminado

El correntino Ignacio Monzón (740) quedó eliminado del Future M15 se está disputando en el Club Deportivo USS de Santiago de Chile sobre superficie de polvo de ladrillo.

Este sábado, en una de las semifinales, Monzón cayó frente a su compatriota Juan Estévez (550) por 7-5 y 6-2 después de 1 hora y 55 minutos de juego.

Monzón había llegado otras dos veces a la instancia de semifinal en el 2025 pero todavía no pudo acceder al juego decisivo.

La agenda deportiva para Monzón indica que durante la segunda semana de diciembre se presentará en un Future, de categoría M15, en Lima, Perú.