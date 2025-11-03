Comunicaciones tuvo un contundente debut en la temporada 2025/26

Un gran triunfo logró Comunicaciones en su debut en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de básquetbol 2025/26 al vencer en Mercedes a Independiente de Santiago del Estero por 89 a 67.

El equipo mercedeño mostró una buena tarea colectiva en la que se destacó el goleo del venezolano Franger Pirela que anotó 25 puntos. Además, Raymon Bastardo fue doble figura con 10 puntos y 11 rebotes. En el visitante se destacó el experimentado Cristian Amicucci que también fue doble figura: 19 puntos y 13 rebotes.

El encuentro comenzó con un ritmo intenso en la ofensiva y una buena efectividad. Joaquín Baeza y Amicucci lideraron a los visitantes en el goleo, mientras que Pirela dio la cara por el local. El DT Ignacio Barsanti rotó el equipo pero no pudo lograr solidez defensiva en la zona pintada. Con siete puntos consecutivos de Bruner, el local recortó la diferencia, que terminó siendo de tres puntos para Independiente (22-25).

El segundo cuarto se inició con el local defendiendo en zona, lo que resultó productivo porque le permitió correr la cancha. Pudo pasar al frente en el marcador y sacar una diferencia de seis puntos a falta de 7:41. Mantuvo el ritmo defensivo Comu y solo Amicucci le dio gol a Independiente. Así pudo sacar la máxima de 13 (38-25) cuando promediaba el parcial. El acoso defensivo del aurinegro se plasmó en la última bola del primer tiempo, cuando Facundo Wolinsky robó el balón y clavó un triple para cerrar arriba en favor del local, 49 a 35.

Comu le bajó la intensidad al partido en el segundo tiempo, pero siguió contando con un Pirela muy efectivo en ataque. Ambos equipos continuaron con las rotaciones, aunque el local logró mantener una diferencia de dos dígitos. La defensa en bloque y la mejor condición física le permitieron afianzar la idea de juego propuesta por su entrenador y llegar al último descanso largo con ventaja de 66 a 53.

El visitante comenzó el último período recortando la diferencia con mayor efectividad. Se puso a siete puntos gracias a algunos tiros externos y penetraciones hacia el canasto. Sin embargo, apareció un buen pasaje de Lucas Machuca en el local, que volvió a escaparse 73-59.

Independiente no se rindió: Kobe, Lange y Morera lo acercaron nuevamente a un dígito, pero el aurinegro encontró en Tomás Allende y en las rápidas transiciones de Pirela la fórmula para sostener el resultado favorable hasta el final, cerrando el juego 89 a 67.

Comunicaciones volverá a jugar de local el domingo 9 frente a la Fusión Riojana.