Remeros correntinos se destacaron en el Campeonato Argentino de Remo en Tigre

El Secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, recibió este miércoles a los remeros correntinos que participaron recientemente del Campeonato Argentino de Remo, desarrollado en la pista nacional de Tigre, Buenos Aires.

La delegación provincial estuvo integrada por Alejandro Gómez Enríquez, Enzo Luján, Irina y Sabrina Zibelman, Ángeles Ayala, Juan Cruz Sandoval, Julián Galarza, Fiorela Méndez y el entrenador Leandro López Rivadeneiro.

Durante el encuentro, los deportistas compartieron con las autoridades sus experiencias y sensaciones tras competir en una de las citas más exigentes del calendario nacional. Destacaron la intensidad de los entrenamientos previos y el compromiso que demanda representar a Corrientes en un evento de esta magnitud.

A su vez, manifestaron sus proyectos a futuro y el deseo de continuar creciendo en la disciplina para seguir representando a la provincia en competencias nacionales e internacionales.

Por su parte, el secretario Terrile resaltó el apoyo del Gobierno provincial al deporte amateur y en especial al remo, disciplina que —según subrayó— “viene mostrando un crecimiento constante y grandes resultados”.

“Desde el Gobierno de la Provincia estamos firmemente comprometidos con el apoyo a nuestros atletas, brindándoles las herramientas necesarias para que puedan alcanzar su máximo potencial”, afirmó Terrile.

Resultados destacados

En el certamen, los representantes correntinos obtuvieron importantes resultados:

Sabrina e Irina Zibelman: medalla de plata en Final A doble intermedio .

Fiorela Méndez y Ángeles Ayala: medalla de bronce en Final A doble junior .

Alejandro Gómez Enríquez y Enzo Luján: cuarto puesto en Final A doble intermedio .

Sabrina Zibelman: cuarto puesto en Final A single intermedio .

Ángeles Ayala: primer puesto en Final B single junior .

Enzo Luján: primer puesto en Final B single intermedio .

Alejandro Gómez Enríquez: segundo puesto en Final B single intermedio .

Juan Cruz Sandoval: tercer puesto en Final B single menor .

Juan Cruz Sandoval y Julián Galarza: cuarto puesto en Final B doble menor .

Julián Galarza: cuarto puesto en Final C single menor.

Los resultados reflejan el alto nivel competitivo del equipo correntino y el trabajo sostenido que se viene realizando para fortalecer esta disciplina náutica en la provincia.