Corrientes: recolector de residuos encontró una granada lacrimógena frente a una escuela

Un trabajador del servicio de recolección de basura de Goya hizo un increíble descubrimiento mientras realizaba sus tareas, encontró una granada lacrimógena entre los residuos.

El hecho se registró durante la mañana de este miércoles cuando Canteros, trabajador del servicio de recolección, se presentó en la guardia de una comisaría para entregar el elemento que encontró.

Según lo denunciado, Canteros realizaba sus tareas en inmediaciones a la Escuela “Sagrado Corazón” donde halló la granada lacrimógena que estaba dispuesta entre las bolsas de residuos. Por tal motivo, se acercó a la dependencia para hacer la entrega al personal de guardia.

Tras la entrega del artefacto se iniciaron las diligencias correspondientes y además se iniciaron averiguaciones para determinar su origen y estado.

Con información de TN Goya