Gustavo Valdés lidera el ranking de gobernadores con mejor imagen positiva

Con un 65,5% de imagen positiva, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se mantiene en el primer lugar del ranking nacional de imagen de gobernadores, elaborado por CB Consultora Opinión Pública correspondiente al mes de noviembre.

El podio lo completan Claudio Poggi (San Luis) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), seguidos por Leandro Zdero (Chaco), según el relevamiento realizado por la consultora que mensualmente mide la percepción pública sobre los principales dirigentes argentinos.

El estudio, que abarca las 24 jurisdicciones del país, refleja que el mandatario correntino consolida su nivel de aprobación tanto a nivel provincial como nacional, destacándose por su gestión y presencia política sostenida.

Ranking de intendentes

En el mismo informe, CB Consultora también midió la imagen de los intendentes de capitales provinciales.

En este caso, los tres jefes comunales con mejor valoración fueron:

Ulpiano Suárez , de Mendoza Capital, con 60,8% de imagen positiva;

Jorge Jofré , de Formosa Capital, con 60,3% ;

y Eduardo Tassano, de Corrientes Capital, con 59,2%, completando el tercer lugar del ranking nacional.

De esta manera, tanto el gobernador Valdés como el intendente Tassano posicionan a Corrientes entre los primeros lugares del país en los índices de aprobación ciudadana.