Cine gratuito: el Centro Cultural Nordeste presenta su cartelera

El Centro Cultural Nordeste, ubicado en Resistencia por la calle Arturo Illia al 300, continuará durante noviembre con su ciclo de cine gratuito. La iniciativa se realiza de manera ininterrumpida desde 2012, y logró consolidarse como un espacio de encuentro para el público local.

Las funciones se desarrollarán todos los jueves del mes, a partir de las 19.30, con una cartelera variada que incluye comedias, películas de acción y títulos de terror.

Cartelera de noviembre

6/11 – 19.30 hs: Amenaza en el aire (2025), dirigida por Mel Gibson.

13/11 – 19.30 hs: Los roces (2025), dirigida por Jay Roach. Comedia negra.

20/11 – 19.30 hs: Amores compartidos (2025), dirigida por Michael Angelo Covino. Comedia y romance.

27/11 – 19.30 hs: El conjuro 4: último rito (2025), dirigida por Michael Chaves. Terror, basada en hechos reales.

La entrada a todas las funciones es libre y gratuita, pero se recomienda llegar con antelación por la capacidad limitada de la sala.