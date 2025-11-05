¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Salta
Salta

Cayó una avioneta cargada con más de 140 kilos de cocaína: dos detenidos por el caso

Ocurrió el martes y por el hecho la aeronave y un automóvil quedaron totalmente destruidos. En la zona trabajan tres fuerzas para recabar todas la evidencia posible.

Por El Litoral

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 12:27

El fiscal general, Eduardo Villalba junto a la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, supervisan en el lugar, las diligencias en torno a la caída de una avioneta que transportaba droga, hecho registrado en la jornada del martes en la ciudad de Rosario de la Frontera, a la altura de la localidad de Antillas.

Al respecto, se confirmó el secuestro de poco más de 140 kilos de cocaína y la detención de dos personas

En el lugar trabajan de manera conjunta personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía de la Provincia y Gendarmería Nacional.

El fiscal destacó la labor que llevan adelante las tres fuerzas intervinientes. "Se están haciendo rastrillajes en todo el lugar" sostuvo el fiscal, quien destacó, en ese sentido, la labor de las tres fuerzas. 

En cuando a la avioneta y el vehículo hallado en el lugar, señalo que presentan daños totales, a causa del siniestro y el fuego intencional.  En cuanto a otros detalles del caso, mantuvo la reserva hasta que se reúnan todas las evidencias posibles.

El Tribuno de Salta

