Regatas sufrió otra dura derrota

Después de su paso por la fase final de la Liga Sudamericana de Baloncesto, Regatas Corrientes retomó su actividad en la competencia nacional y sufrió una dura derrota por 22 puntos de diferencia contra Platense.

El equipo fantasma contra contra el calamar 89 a 67 en un juego donde fue claramente superado y no mostró poder de reacción.

Para Regatas fue la quinta derrota en la temporada 2025/26 de la Liga Nacional, la tercera en el Fortín Rojinegro donde hace las veces de local al no contar con su estadio por la caída del techo.

Fue la segunda peor derrota en lo que va de la presente Liga. La primera fue en Comodoro Rivadavia, cuando fue superado por Gimnasia 101 a 70.

Regatas jugó el fin de semana en Paraguay. Triunfo frente a Olimpia y derrota contra Ferro Carril Oeste en la final de la Sudamericana.

Luego de esos dos partidos, en días consecutivos (sábado y domingo), regresó a Corrientes y el último miércoles recibió a Platense con la baja de Nicolás “Penka” Aguirre por una distensión muscular.

Contra Platense, el equipo correntino tuvo un aceptable primer cuarto (20-23) donde pudo equilibrar la intensidad del rival y la efectividad en los tiros de tres puntos.

Desde el segundo capítulo (11-24), bajó su rendimiento. Sin puntería con los tiros a distancia se quedó sin variantes en la ofensiva. La frustración en el ataque, la trasladó a la defensa donde recibió 24 puntos.

En los primeros 20 minutos, la ofensiva de Regatas se centró en sus tiros de tres puntos pero la efectividad fue baja. Realizó 16 lanzamientos de 2 puntos y anotó 10, mientras que tiró 15 triples y acertó solamente 3.

En la segunda parte del encuentro, Regatas tuvo un esbozo de reacción, pero duró apenas unos minutos. Se hizo más fuerte defensivamente y encontró algunos en la zona pintada.

Sin embargo, Platense también lastimó con su interno Woods y con los triples para mantenerse arriba, y por amplio margen, en el marcador (49-63).

Los diez minutos del encuentro fueron un sufrimiento para Regatas. Sin respuestas defensivas (¿habrá pasado factura el desgaste físico?), el rival se encaminó a una cómoda victoria.

El parcial del último segmento fue 26 a 18 favorable a Platense y la producción de Regatas provocó la reacción de algunos de los pocos de los simpatizantes presentes en el estadio Raúl Argentino Ortíz.

En lo que resta del año, Regatas (6-5) afrontará tres compromisos con la intención de mejorar su producción y avanzar en la tabla de posiciones.

La próxima semana visitará a San Lorenzo (martes 16) y a Ferro Carril Oeste (jueves 18), en tanto que el lunes 29 será el clásico contra San Martín, que lo verá de local pero en cancha de su rival.