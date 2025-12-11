Más de 50 niños se graduaron en la Unne y dejaron de ser “consumidores de tecnología”

Más de 50 niños y niñas de entre 8 y 12 años recibieron sus diplomas de finalización en el curso de Robótica impulsado por la Secretaría de Extensión de la Unne en conjunto con el Informatorio del Gobierno del Chaco. El acto de entrega de certificados se realizó el miércoles 10 de diciembre de 2025 en el Aula Magna del Campus Resistencia de la Universidad.

Unos 52 niños y niñas fueron egresados tras completar el trayecto formativo anual , que incluyó los cursos de Robótica para niños/as Inicial (primer cuatrimestre) y Arduino (segundo cuatrimestre). Las autoridades confirmaron que la propuesta continuará en 2026.

De consumidores a creadores

El evento de graduación, que comenzó pasadas las 15:30, estuvo encabezado por el Lic. Patricio González (Unne) y autoridades del Gobierno del Chaco , quienes destacaron que los niños “dejaron de ser solo consumidores de tecnología para convertirse en creadores de ella”.

El director de Empleo y Proyectos Estratégicos, contador Enrique Larrea, recordó que el programa se inició porque les "faltaban los chicos" en el mundo de la programación , y resaltó que la Unne fue un "aliado fundamental".

La Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del Chaco indicó que estudiar robótica a temprana edad potencia el pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo en equipo.

Aprender a administrar la frustración

El secretario general de Extensión Universitaria de la Unne, Patricio González, se dirigió a las familias para explicar uno de los valores más importantes del curso: el desarrollo de competencias para "regular la frustración".

González señaló que la robótica ayuda a los niños a encontrarse con situaciones que no podrán resolver inmediatamente , contrastando con la experiencia de juegos electrónicos modernos donde "nunca se pierden, tienen vidas infinitas".

La voz de los protagonistas

Diana y Lautaro, dos de los egresados, tomaron el micrófono para compartir su experiencia , destacando todo lo que aprendieron a crear, como "un robot, un basurero automático".

Durante el cursado, los alumnos trabajaron en equipo para resolver desafíos reales utilizando herramientas como las Plaquetas Makey Makey y Robots Qoopers , desarrollando habilidades científicas y tecnológicas.

Finalmente, recibieron sus certificados 38 niños/as que aprobaron el curso de Robótica Nivel Inicial y 42 que aprobaron Robótica con Arduino , muchos de ellos completando ambos trayectos.