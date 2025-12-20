Paulo Dybala le respondió a Boca: no llegará en enero, pero dejó una puerta abierta

Paulo Dybala le comunicó a Boca Juniors que no llegará en el mercado de pases de enero, aunque dejó abierta la posibilidad de negociar su incorporación a partir de junio de 2026, cuando finalice su vínculo con Roma y quede en libertad de acción.

Según trascendió, el delantero de 32 años decidió respetar el contrato que lo une al club italiano y permanecer en Europa durante los próximos meses. La situación es similar a otros antecedentes recientes, en los que el club debió esperar a que los futbolistas quedaran libres.

El entorno del jugador ya había dado señales en ese sentido. En declaraciones públicas, familiares de Dybala indicaron que una salida de Italia podría darse recién a mitad de 2026, cuando cambien las condiciones personales y profesionales del futbolista.

Mientras tanto, Dybala continúa en Roma y volvió a ser titular en el último compromiso frente a Juventus, luego de algunos partidos con menor participación. Desde enero, el atacante ya estará habilitado a negociar su futuro de manera formal, aunque por ahora no hay conversaciones avanzadas para renovar su contrato.

En Boca mantienen la expectativa de poder sumarlo más adelante y confían en que el proyecto deportivo, junto a la influencia de futbolistas cercanos al jugador, pueda inclinar la balanza cuando llegue el momento de definir su próximo destino.

Con información de TyC Sports.