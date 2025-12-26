Identificaron a una banda de cuatreros que robaba animales en Santa Fe y Entre Ríos

En la ciudad de Esquina detectaron la operatoria de una banda de cuatreros que se dedicaba al hurto de animales vacunos en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, lo que eran remarcados en Corrientes.

La maniobra se detectó el pasado miércoles 24 de diciembre, cuando personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Esquina, dejó al descubierto el ilícito, en el marco de una investigación en curso y con intervención de la Fiscalía Rural a cargo del doctor Luciano Bordón.

Lograron esclarecer un importante caso de hurto de ganado mayor tras la verificación de animales secuestrados días atrás, ante la sospecha de que provenían de un ilícito cometido fuera de Corrientes.

Frente a la situación convocaron aDe ese modo se constató que 11 de ellos presentaban marcas a fuego superpuestas y adulteradas, logrando identificarse 10 novillos pertenecientes a un productor santafesino y uno a un productor entrerriano. Según los datos obtenidos todos los ejemplares habían sido sustraídos en campos ubicados en territorio de la provincia de Santa Fe.

Confirmada la maniobra delictiva, la Fiscalía dispuso la entrega de los animales a sus propietarios en carácter de depositarios judiciales y la remisión de las actuaciones a la Justicia santafesina, declarando la incompetencia local.Si bien no hubo detenidos, se identificó a unos cinco presuntos responsables y se secuestraron las marcas utilizadas en la adulteración, quedando el caso totalmente esclarecido.