Mundial 2026: así es la nueva ley del offside que estudia la Fifa

La nueva ley del offside volvió al centro de la escena luego de que la International Football Association Board (Ifab) retomara la propuesta del exentrenador Arsène Wenger. Se plantea una modificación histórica en la regla del fuera de juego.

La iniciativa, impulsada por el actual director de Desarrollo de la Fifa, podría ser aprobada el 1 de marzo de 2026 y aplicarse por primera vez en la próxima Copa del Mundo.

¿Qué cambiaría la ley?

Según la normativa vigente, un jugador está adelantado si una parte de su cabeza, tronco o pierna se ubica más cerca del arco rival que el balón y el penúltimo defensor.

El planteo de Wenger cambia ese criterio: un atacante solo sería sancionado si todo su cuerpo habilitado para jugar el balón se encuentra por delante del defensor. Si cualquier parte permanece en línea o detrás, la acción sería válida.

De aprobarse, la regla favorecería un juego más ofensivo y reduciría los offsides milimétricos detectados por el VAR y el sistema semiautomático.

“El fútbol debe ser un juego de movimiento, no de geometría”, sostuvo Wenger al defender la propuesta.

Los ensayos realizados en torneos juveniles de Suecia, Italia y Países Bajos arrojaron resultados alentadores: aumentó más del 10% la cantidad de goles y bajaron los tiempos de revisión.

Cómo sería el offside si se aplicara la Ley Wenger.

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, confirmó que la idea “está en fase de estudio para promover un fútbol más ofensivo”.

La Ifab someterá la “Ley Wenger” a votación en su asamblea general anual, que reúne a representantes de Fifa, Uefa y asociaciones británicas. Para aprobar cambios se requieren seis votos, aunque todavía no hay consenso total. Si la modificación avanza, no afectará a torneos en curso y debutaría en el Mundial.

La propuesta, que ya había sido presentada en 2020 y luego descartada por cuestiones técnicas vinculadas al VAR, vuelve ahora con mayor respaldo. El debate promete seguir abierto y para muchos podría iniciar una nueva etapa en la historia del fútbol.

Con información de Olé.