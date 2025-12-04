La vestimenta de Virginia Gallardo desató un fuerte cruce con Florencia Carignano

La sesión preparatoria en el Congreso, donde juraron los 127 legisladores electos, generó un irónico cruce en redes sociales que se extendió durante horas y que sumó a referentes de distintas bancadas. Las protagonistas del ida y vuelta fueron la diputada de Unión por la Patria, Florencia Carignano, y la flamante legisladora correntina de La Libertad Avanza, Virginia Gallardo.

El origen del conflicto: vestimenta y acusaciones de envidia

El cruce comenzó cuando Carignano ironizó sobre el atuendo de Virginia Gallardo durante la jura: “Capaz pensó que venía a un casamiento”, escribió en redes, en alusión al vestido de la libertaria.

Gallardo no tardó en responder, elevando el tono del debate: “La envidia no es un sentimiento, es un hobby de tiempo completo”. Además, arremetió contra la legisladora de UP: “Tanto título para terminar atacando siempre a mujeres y solo ser recordada por eso tristísimo”.

Carignano intentó matizar sus dichos con más ironía: “Virchu, estabas espléndida, tan linda que parecía que ibas a un casamiento. No te enojes, el que se enoja en política, pierde”.

Benegas Lynch y referencias a Ricardo Fort

Las declaraciones de Carignano cosecharon un amplio rechazo en redes y provocaron la intervención del diputado libertario Bertie Benegas Lynch, quien salió en defensa de su compañera de bancada: “Estuve atento a las miradas kirchneristas femeninas de envidia y las hubo. Muchas. Pero todas, al menos, tuvieron la vergüenza de no exponerse tanto con un tweet”.

La respuesta de Carignano desvió completamente el foco hacia la vida privada de Gallardo y el círculo mediático de Ricardo Fort, ex pareja de la correntina:

“Está todo el clan Fort en el congreso, ex novia, ex novio. [...] ¡Bertie no te subas las medias que es foto carnet!”, se burló la dirigente kirchnerista.

Benegas Lynch repudió la alusión a la vida personal, tildando la frase de Carignano de “re jovata” y señalando un “déficit manifiesto” en su colega. Carignano dejó una última incógnita al afirmar que hay otro “ex novio de Fort en el Congreso”, sin revelar su identidad.