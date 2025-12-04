Gestionan una visita de Trump

El evento de bienvenida al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, organizado por la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina (AmCham) contó con una fuerte presencia de representantes del gabinete del gobierno de Javier Milei y del sector empresarial. El diplomático norteamericano elogió al oficialismo y anticipó que buscará gestionar una visita de Donald Trump al país.

“Hace aproximadamente un mes y un par de semanas que llegué aquí a la Argentina. Vine a trabajar; no vine de vacaciones. Estuve aquí la última vez hace nueve años. Mi esposa y yo estuvimos en Buenos Aires. Fuimos a Córdoba, fuimos a Mendoza y fuimos a Bariloche. Lo pasamos muy bien. Fue una visita fantástica, este es un gran país. Me fui muy impresionado con Argentina y con ganas de volver. Me fui con ganas de regresar a Argentina para vacacionar otra vez. No pensé que regresaría para trabajar. Pero el presidente Trump me llamó y me pidió que volviera a la Argentina a trabajar. Y me pidió que ayudara a su amigo Javier Milei”, comenzó Lamelas su discurso.

“Trump no me dijo que venga aquí a ayudar a cualquier gobierno, a ayudar a cualquier partido. Él me dijo directamente y francamente que venga aquí, a este país, a ayudar a su amigo, Javier Milei. ‘Cualquier cosa, él te va a ayudar a ti. Cualquier cosa, levanta el teléfono y llámame’, es lo que me dijo”, sumó.

Y continuó: “Estoy aquí para hacer un trabajo que necesita hacerse aquí. Tenemos que apoyar a este gobierno, tenemos que apoyar verdaderamente las compañías que están aquí en el cuarto con nosotros. Eso es lo más importante y esa es la razón que estoy aquí”.

Acto seguido, el embajador de Estados Unidos aclaró que no vino a la Argentina para inmiscuirse en la política local aunque reconoció que, por orden del presidente estadounidense, le brindará todo su apoyo a la administración libertaria al considerar que, junto a los empresarios, “tienen la oportunidad de hacer Argentina grande otra vez como era hace 80 años”.

“Es un gobierno que entiende que necesitamos el capitalismo, que necesitamos los mercados, que necesitamos apoyar los negocios para que ustedes [los empresarios] hagan dinero, porque si hacen dinero, entonces tienen suficiente plata para pagarles a los empleados y crecer”, dijo.