Dos correntinos fueron nominados para los premios Olimpia 2025

El Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires anunció este jueves las ternas de los Premios Olimpia 2025, que reconocen a los atletas argentinos más destacados del año. Entre los ternados están dos correntinos.

La ceremonia se realizará el lunes 22 de este mes en la Usina del Arte, y será transmitida en vivo por TyC Sports.

El joven Ignacio Espínola Serial está ternado en taekwondo junto a Mateo Di Leo, y Brenda Ruiz Díaz. Mientras que el experimentado Ricardo González aparece entre los tres nominados en golf junto a Ángel Cabrera y el chaqueño Emiliano Grillo.

Espínola Serial es uno de los taekwondistas con mayor proyección que tiene el país. Durante el 2025 ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y además, al ganar el Nacional Clausura, logró la clasificación para los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026 y el Panamericano absoluto del mismo año.

“Nacho” es sobrino de Camau Espínola, ganador de cuatro medallas olímpicas y reconocido con el Olimpia de Oro en 1996. Además, uno de sus entrenadores es Sebastián Crismanich, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, año en que se quedó con el Olimpia de Plata.

Por su parte, González viene de ganar el RG Senior Invitational donde celebró los 40 años de su carrera deportiva y además logró buenas actuaciones en varias etapas en el PGA Tour Champions.

El golfista correntino de 56 años ya ganó el Olimpia de Plata en dos oportunidades: en el 2003 y en el 2024.

La edición 2025 llega con novedades significativas, entre ellas la incorporación de una nueva categoría: esports, reflejo del crecimiento sostenido de las disciplinas electrónicas y su impacto en las audiencias más jóvenes.

Además, se instituye por primera vez el Premio Inspiración, una distinción que será votada por el público y que incluye una beca anual para el desarrollo deportivo del ganador. Este reconocimiento se entregará entre quienes hayan sido ternados al Olimpia de Plata, pero no resulten ganadores en su terna.

En cada disciplina se seleccionaron tres deportistas, salvo en las categorías de remo y yachting, que presentan una y tres duplas ternadas, respectivamente. Los ganadores de cada Olimpia de Plata serán luego candidatos al Olimpia de Oro, para el que ya se perfilan algunos nombres de peso: Ángel Di María, campeón con Rosario Central en su vuelta al club, quien integra la terna de fútbol junto a Lautaro Martínez, goleador del Inter y del seleccionado argentino, y Leandro Paredes, que también volvió este año al fútbol argentino.

A ellos se suman Franco Colapinto, que repite nominación tras su consolidación en la Fórmula 1, y Macarena Ceballos, una de las nadadoras argentinas más destacadas del año tras su récord sudamericano en los 100 metros pecho. Otro de los nombres reconocidos es Facundo Campazzo, ternado en básquet, por su liderazgo en el seleccionado argentino y su temporada en el baloncesto europeo.