En Monte Caseros se inicia la definición del Pre Federal

La definición del Pre Federal de básquetbol 2025 en la provincia de Corrientes se jugará desde este viernes hasta el domingo 7 de diciembre en Monte Caseros.

El local San Lorenzo, Pingüinos, Córdoba y Atlético Saladas buscarán el título de campeón provincial de primera división 2025. Los cuatro equipos ya se aseguraron un lugar en la Liga Federal 2026 y ahora van por la coronación del certamen que organiza la Federación de Básquet de la provincia de Corrientes.

El Final Four se desarrollará por segundo año consecutivo en el Centro de Educación Física Nº 3 de Monte Caseros. La jornada de viernes dará inicio a las 20 con el duelo entre Atlético Saladas y Pingüinos, mientras que desde las 22, lo harán San Lorenzo y Córdoba.

El sábado 6, los partidos se jugarán a las 19.30 y 21.30. Se concretarán cruces entre ganadores y perdedores de la jornada de apertura, con la salvedad que San Lorenzo se presentará en el cierre del día.

Los juegos del domingo, con los cruces restantes, serán a las 19 y a las 21.

San Lorenzo será anfitrión del Final Four por segundo año consecutivo. El Pitogüe es el único invicto de la competencia tras liderar de principio a fin la zona B y derrotar en dos juegos a Unión de Goya en los cuartos de final.

Por su parte, Pingüinos dominó la zona A con una marca de 10-2 y luego eliminó en dos juegos a Alvear.

Mientras que Atlético Saladas terminó en la segunda colocación de la zona B con un registro de 9 victorias y 3 derrotas. En cuartos de final sacó a San Martín (CC) en una apasionante serie que se definió en tres juegos.

Al igual que en 2024, Córdoba dice presente en el Final Four. Este año terminó segundo en la zona A con una marca de 8-4 para luego eliminar en tres partidos a AMAD de Goya en los cuartos de final.

Respecto a la temporada pasada, Pingüinos y Atlético Saladas son los nuevos en la definición y estarán ausentes San Martín de Curuzú y Amad de Goya.