Buscaban motos y hallaron seis plantas de marihuana en Corrientes

En búsqueda de motocicletas denunciadas como sustraídas en San Luis del Palmar, realizaron este jueves tres allanamientos en el barrio Doctor Montaña de la Capital correntina, donde incautaron cinco motos de dudosa procedencia y para sorpresa, en una de las casas descubrieron seis plantas de marihuana.

Fue un trabajo iniciado por personal de la Comisaría de la localidad de San Luis del Palmar, en colaboración con la Fiscalía en turno. En tal sentido, se concretaron los operativos en la barriada de la zona Sur.

Se movilizó personal del G.T.O de la Unidad Regional I, y de la Comisaría Séptima Urbana.

Como resultado, secuestraron cinco motocicletas de distintas marcas y cilindradas todas de dudosa procedencia, en tanto que en otra propiedad, hallaron y incautaron seis plantas de origen vegetal, que presuntamente podrían tratarse de marihuana.

Sobre los vegetales, intervino la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.