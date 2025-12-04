Corrientes: en cuatro años plantaron 16.297 árboles y este 2025 recuperaron 408.587 kilos de residuos

En los últimos cuatro años el Municipio de Corrientes plantó 16.297 árboles en distintos puntos de la ciudad. Solo este año, con la recolección diferenciada en ocho barrios se recaudaron 111.600 kilos de residuos reutilizables y en los 23 puntos verdes juntaron 296.987 kilos de material, entre plástico, papel y cartón, aluminio y vidrio. Un total de 408.587 kilos con ambos sistemas.

Desde su asunción, el intendente Eduardo Tassano definió como uno de los ejes de la gestión municipal la lucha contra el cambio climático. A lo largo de sus dos mandatos fueron varios los logros alcanzados, entre ellos la plantación de más de 16.000 árboles desde 2022. De este total, 4537 fueron plantados en el último mes de octubre. Además de moderar la temperatura y reducir los riesgos de grandes inundaciones, la presencia de más árboles mitiga los efectos del cambio climático capturando las emisiones de dióxido de carbono (CO2)y la recuperación de miles de residuos gracias a la implementación del sistema de recolección diferenciada y la instalación de Puntos Verdes.

“Consolidar a Corrientes como una ciudad que lucha contra el cambio climático es para nosotros una política de Estado. Es necesario que ese concepto se internalice en cada uno de nuestros vecinos porque todos somos parte de esto”, remarcó Eduardo Tassano al respecto.

Valorando el impacto ambiental del arbolado urbano, la Municipalidad de Corrientes concretó numerosas acciones. En este sentido, se fortaleció el vivero municipal, se priorizó el cuidado y conservación de ejemplares existentes y se promovió la plantación de nuevos, principalmente de especies autóctonas y adaptables al clima de la región.

Recolección diferenciada

El servicio especial de recolección diferenciada fue pensado en el marco del programa Reciclando Juntos. Funciona en ocho barrios de la ciudad, en días y horarios determinados, donde se juntan los residuos separados, limpios y secos que los vecinos depositan en la vereda de sus casas, en bolsas o cajas. Los mismos son luego distribuidos en diferentes cooperativas que trabajan en su reutilización.

A este sistema también se han sumado 18 dependencias públicas provinciales, 17 dependencias municipales en distintos barrios de la capital, 14 instituciones educativas y 4 empresas del paseo gastronómico del Puerto. Solo en 2025, de enero a octubre, se recolectaron 111.600 kilos de residuos reutilizables con esta modalidad.

De la misma forma, la Municipalidad instaló Puntos Verdes en puntos estratégicos de la ciudad, como plazas, plazoletas y espacios lindantes a delegaciones barriales.

En estos puntos se puede colocar —de manera separada— plástico, vidrio y cartón, para que luego sean recolectados por camiones especiales ya como elementos acopiados para el reciclaje. De esa manera, continúa el circuito de la denominada economía circular.

En total, la gestión actual colocó 23 puntos verdes hasta el momento. De enero a octubre de este año, se juntaron en estos contenedores 296.987 kilos de material reciclable, entre plástico, papel y cartón, aluminio y vidrio.

Con la colaboración de los vecinos y el compromiso del personal municipal, se lograron juntar en lo que va del año 408.587 kilos de residuos reutilizables con ambos sistemas. Teniendo en cuenta su implementación, suman ya cientos de toneladas de residuos recuperados con estas actividades.

Ciudad sustentable

Bajo el eje de trabajo de “Ciudad Sustentable” se desarrollaron las tareas antes mencionadas y otras como el Plan Municipal de Acción Climática, donde semanalmente integrantes del gabinete realizaban balances y definían nuevas tareas a realizar.

Los logros son notables y el compromiso es continuar aplicando medidas que hagan de Corrientes una ciudad amigable con el ambiente.

Como metas para el 2030, se presentó un proyecto de trabajo con cuatro ejes principales para seguir apuntalando este camino: reducir a cero los residuos de poda en su disposición final, triplicar el compostaje de yerba mate en dependencias municipales y públicas, seguir sumando y alcanzar las 850 toneladas de residuos reutilizables recolectados por año y la puesta en marcha de la Planta Depuradora de Santa Catalina, que contribuirá con el tratamiento de 115.200 m3 al día de efluentes cloacales.