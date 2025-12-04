Demoraron a un ciclista en Itatí y secuestraron más de 8 kilos de droga

Este jueves, la Policía de Corrientes neutralizó una operación de narcotráfico en la localidad de Itatí, donde personal de la Comisaría local y la Unidad Regional I, detuvo a un ciclista y secuestró 8,345 kilogramos de marihuana.
Todo inició luego que demoraron a un sospechoso. Durante el patrullaje, los efectivos observaron a una persona que salía de una zona boscosa con actitudes sospechosas, llevando un bolso en bicicleta. Ante esta situación, los policías comenzaron una persecución que culminó con la demora del sospechoso a escasos metros del lugar.
Al realizar un palpado, los uniformados encontraron que el individuo transportaba entre sus pertenencias un poco más de 700 gramos de sustancia vegetal compatible con marihuana.
Inmediatamente, los policías regresaron a la zona de monte de donde había salido el sospechoso, a fin de efectuar un rastrillaje en el lugar.
El rastrillaje dio resultados positivos, ya que se pudo visualizar una bolsa arpillera escondida entre la vegetación, la cual contenía en su interior 14 panes con una sustancia vegetal embalada. Los panes fueron sometidos al test respectivo por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, arrojando como resultado positivo para marihuana y un peso total de 8,345 kilogramos.
En consecuencia se procedió al secuestro de los elementos y a la demora del sospechoso