Demoraron a un ciclista en Itatí y secuestraron más de 8 kilos de droga

Este jueves, la Policía de Corrientes neutralizó una operación de narcotráfico en la localidad de Itatí, donde personal de la Comisaría local y la Unidad Regional I, detuvo a un ciclista y secuestró 8,345 kilogramos de marihuana.

Todo inició luego que demoraron a un sospechoso. Durante el patrullaje, los efectivos observaron a una persona que salía de una zona boscosa con actitudes sospechosas, llevando un bolso en bicicleta. Ante esta situación, los policías comenzaron una persecución que culminó con la demora del sospechoso a escasos metros del lugar.



Inmediatamente, los policías regresaron a la zona de monte de donde había salido el sospechoso, a fin de efectuar un rastrillaje en el lugar.

En consecuencia se procedió al secuestro de los elementos y a la demora del sospechoso