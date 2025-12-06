Mundial 2026: así son los estadios donde Argentina comenzará su recorrido

La Fifa confirmó este sábado el calendario de la fase de grupos del Mundial 2026. La Selección Argentina iniciará la defensa de su título mundial de Qatar 2022 el martes 16 de junio, a las 22:00, frente a Argelia en Kansas City, Estados Unidos.

Los otros dos compromisos correspondientes al Grupo J se disputarán en Dallas: el lunes 22 de junio a las 14:00 ante Austria y el sábado 27 de junio a las 23:00 frente a Jordania. Con esta confirmación, la albiceleste evita jugar en San Francisco, lo que simplifica la logística del equipo, que tendrá su base en el complejo de Inter Miami.

Estadios confirmados:

Kansas City Stadium

Ubicado en Missouri , tiene capacidad para 73.000 espectadores y fue inaugurado en 1972.

Reconocido por Guinness como el estadio al aire libre más ruidoso del mundo, alcanzó 142,2 decibeles en un partido de 2014.

Albergará cuatro partidos de fase de grupos, uno de 32avos de final y uno de cuartos de final.

Dallas Stadium

Situado en Arlington , Texas , cuenta con capacidad para 94.000 persona s y fue inaugurado en 2009.

Sede de los Dallas Cowboys, destaca por su arquitectura monumental y su gigantesca pantalla interior.

Recibirá cinco partidos de fase de grupos, dos de 32avos, uno de octavos y una semifinal, y fue escenario del Super Bowl XLV y de otros eventos deportivos de alto nivel.

Con estos escenarios definidos, la Selección argentina ya conoce dónde comenzará su camino en el Mundial 2026, con la expectativa de repetir el éxito obtenido en Qatar 2022.