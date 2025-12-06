Corrientes: un pitbull mordió en la cara a un niño de 3 años

Un niño de 3 años resultó herido este viernes en el departamento de Esquina, luego de ser atacado en el rostro por un perro. El incidente ocurrió alrededor de las 11,45 en una zona rural cercana a Guayquiraro.

Según informaron fuentes oficiales, el pequeño fue mordido por la mascota de la familia, un perro mestizo con cruza de raza pitbull, que habría reaccionado de forma inesperada dentro de la vivienda.

Rápida intervención de la Policía

Debido a la urgencia de la situación, un adulto a cargo del niño pidió auxilio en el puesto de control de la Unidad Especial de Seguridad Vial de Goya. El menor presentaba importantes heridas en el rostro y un sangrado abundante.

Ante esto, el jefe de guardia, un sargento primero, decidió inmediatamente trasladar al niño en el móvil policial hasta el Hospital San Roque de Esquina. Los efectivos destacaron la rápida reacción del personal para garantizar la atención inmediata del menor.

Estado de salud

Una vez en el hospital, el niño fue asistido por la pediatra de guardia, quien le practicó suturas y brindó los primeros cuidados. Desde el centro de salud confirmaron que el pequeño está fuera de peligro y que no se teme por su vida.

Tras el episodio, tomó intervención la Comisaría de la Mujer y el Menor de Esquina. La dependencia se encargó de dar continuidad al protocolo correspondiente en este tipo de casos.