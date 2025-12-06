Unne: se realizarán obras de infraestructura para la temporada de verano en Corrientes

La temporada de verano Unne comenzará en los primeros días de enero en el Campus Deodoro Roca de Corrientes, donde avanzan trabajos de reacondicionamiento en la pileta, los quinchos y las canchas deportivas. Así lo informó el secretario general de Asuntos Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste, Marcelo Cáceres.

Cáceres detalló que las obras incluyen mejoras en la iluminación, reparaciones en parrillas y mantenimiento general del predio, con el objetivo de que los espacios estén en condiciones para el inicio de la temporada.

La pileta será de acceso gratuito para estudiantes, docentes y no docentes, con revisión médica en el ingreso. El funcionamiento será diario, desde el mediodía hasta las 19 o 20.

Los quinchos podrán solicitarse mediante el sistema de Bienestar Universitario a través de Sudocu, o de forma presencial en el polideportivo, y estarán disponibles de 10 a 19.

Actividades deportivas y sociales

En verano también se dictarán cursos intensivos de natación, previstos para enero y febrero. Serán gratuitos para estudiantes y con un arancel simbólico para el personal de la institución.

La Unne analiza, además, sumar clases para niñas y niños, aprovechando la pileta climatizada destinada a menores.

En el plano deportivo, este fin de semana quedarán habilitadas seis canchas (tres de fútbol 11 y tres de fútbol 5) iluminadas con paneles solares. A estos espacios se suma el gimnasio de entrenamiento funcional y de alto rendimiento utilizado por los equipos universitarios.

En materia social, la universidad sostuvo en 2025 el funcionamiento de los comedores y servicios de salud estudiantil, con más de 1.300 becarios que reciben asistencia alimentaria y 60 estudiantes alojados en residencias.

Los comedores cerraron este viernes 5 de diciembre para tareas de mantenimiento, de cara al ciclo 2026.

Finalmente, Cáceres anticipó que para 2026 la Unne proyecta ampliar prestaciones sociales, reforzar la infraestructura deportiva y profundizar acciones de bienestar para la comunidad universitaria.

Con información de medios.unne