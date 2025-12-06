Paso de la Patria: rescatista lanza una rifa navideña para pagar gastos veterinarios

En Paso de la Patria, una rescatista independiente inició la venta de una rifa solidaria con el objetivo de saldar gastos veterinarios acumulados durante los últimos meses. Se trata de una iniciativa impulsada por Laura Alejandra Correa, quien desde hace casi diez años trabaja de manera autogestionada en el rescate y cuidado de animales abandonados o maltratados en el pueblo.

Múltiples rescates

“Soy la única que rescata acá. Me llaman todos los días, todo el tiempo. Es increíble el nivel de maltrato y abandono que hay”, contó en diálogo con El Litoral.

Correa sostiene la tarea gracias a donaciones de vecinos y seguidores que confían en su trabajo. Actualmente tiene a su cuidado perros y gatos adultos, varios con discapacidades, daños neurológicos o problemas crónicos que dificultan su adopción. También convive con camadas de cachorros que llegan de manera constante.

“Dependemos de la ayuda de la gente, tanto económicamente como en lugares de tránsito. Desde mayo tengo cuentas que no puedo saldar y se me juntó todo”, explicó.

Rifa navideña

La rescatista lanzó una rifa navideña cuyo valor por número es de $7.000. El premio consiste en una estadía para hasta siete personas en Paso de la Patria los días 12, 13 y 14 de diciembre, en los alojamientos “La Pacaa”.

Quienes deseen colaborar pueden adquirir un número realizando el pago al alias: laura11 o comunicarse al 379-4621183 para más información.

Correa señaló que su objetivo es “visibilizar la situación” y poder llegar a más personas dispuestas a colaborar con alimentos, insumos o la compra de la rifa. La iniciativa busca cubrir las deudas y garantizar la continuidad del trabajo de rescate que lleva adelante en la villa turística.