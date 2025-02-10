El correntino Dylan Bordón integra la preselección Argentina

El juvenil base correntino Dylan Bordón fue incluido en la lista de 24 jugadores preseleccionados por la Confederación Argentina de Básquetbol para encarar la ventana clasificatoria de la AmeriCup.

Bordón (20 años) surgió de San Martín y hoy forma parte del plantel de Gran Canaria en España. A fines de 2024 debutó en la EuroCup y durante el presente año minutos en la Liga ACB española.

El base correntino fue integrante de varios de los seleccionados argentinos de divisiones formativas. Entre los torneos más importantes con la albiceleste están Fiba América U18 y el Mundial U19 en Hungría.

En octubre de 2023, en el inicio de la LEB Plata, Bordón sufrió una severa lesión: rotura de cruzado y menisco de la rodilla izquierda.

Después de casi un año, regresó a los entrenamientos y se ganó su lugar en el equipo principal de Gran Canaria.

El cuerpo técnico de la selección Argentina encabezado por Pablo Prigioni presentó la lista de 24 jugadores que integran la Preselección para la tercera y última Ventana de Clasificatorios rumbo a la AmeriCup 2025. El equipo argentino, líder del Grupo A (3 triunfos y 1 derrota), enfrentará a Venezuela en Caracas el jueves 20 de febrero y a Colombia en Cali el domingo 23.

Para estos próximos dos compromisos, Nicolás Casalánguida estará al frente del equipo nacional acompañado por Leonardo Gutiérrez, Guido Fabbris y Pablo Albertinazzi.

Dentro de la nómina, además de Bordón, aparecen entre otros Facundo Campazzo, Leandro Bolmaro, Nicolás Brussino, Patricio Garino, Luca Vildoza y Juan Pablo Vaulet.

Cabe destacar que estos 24 jugadores presentados son los potencialmente convocables para la ventana, a la espera de la nómina final de aquellos que comenzarán oportunamente con los entrenamientos.

Los tres mejores equipos del Grupo A, B y D junto a los dos mejores del Grupo C y el país anfitrión se clasificarán al torneo. La AmeriCup 2025 se disputará del 23 al 31 de agosto en Managua, Nicaragua.

La nómima completa de preseleccionados es la siguiente:

1. Aaliya, Lee (Instituto, Argentina)

2. Baralle, Franco (Minas, Brasil)

3. Bocca, Juan (Obradoiro, España)

4. Bolmaro, Leandro (Olimpia Milano, Italia)

5. Bordón, Dylan (Gran Canaria, España)

6. Bressan, Gonzalo (Alicante, España)

7. Brussino, Nicolás (Gran Canaria, España)

8. Caffaro, Francisco (Básquet Girona, España)

9. Campazzo, Facundo (Real Madrid, España)

10. Chapero, Tomás (Obras Basket, Argentina)

11. Corbalán, Gonzalo (San Pablo Burgos, España)

12. Corvalán, Facundo (SESI Franca, Brasil)

13. Delía, Marcos (Boca Juniors, Argentina)

14. Fernández, Juan (Básquet Girona, España)

15. Garino, Patricio (Estudiantes, España)

16. Giovannetti, Lucas (Estudiantes, España)

17. Lema, Leonardo (Atenas, Argentina)

18. Lugarini, Bautista (Instituto, Argentina)

19. Marcos, Juan Ignacio (Girona, España)

20. Negrete, Alex (Instituto, Argentina)

21. Redivo, Lucio (UEB Cividale, Italia)

22. Vaulet, Juan Pablo (Palencia, España)

23. Vildoza, José (Boca Juniors, Argentina)

24. Vildoza, Luca (Olympiakos, Grecia)

