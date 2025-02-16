Regatas cerró su paso por Córdoba sin triunfos

El paso de Regatas Corrientes por Córdoba terminó con otra dura derrota y sin triunfos en tres presentaciones. Este domingo, en la continuidad de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol, el Fantasma cayó contra Independiente de Oliva (87 a 75), equipo que pelea los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Los parciales del partido que se jugó en el Gigante de la Ruta 9 en la ciudad cordobesa de Oliva fueron 34-18, 56-35 y 75-50. El goleador del juego resultó Fabián Ramírez Barrios con 23 puntos, mientras que Iván Gramajo aportó 13. En el ganador, se destacaron Nicolás Marcucci con 14 y Rolando Vallejos con 12-

La gira de Regatas por Córdoba comenzó con una derrota contra Atenas, después perdió frente a Instituto y por último cayó contra Independiente. El Fantasma quedó con un registro negativo: 11 triunfos y 12 caídas.

Este domingo, en Oliva, una permisiva defensa de Regatas le permitió a Independiente anotarle 56 puntos en 20 minutos. Si bien la efectividad de tres puntos fue alta (58%, 8 de 14), la mayor virtud del equipo local fue aprovechar las ventajas que dio el rival a la hora de marcar.

Regatas apostó a los tiros externos en el inicio del juego, no tuvo efectividad y el local se adelantó rápidamente 11 a 2 lo que obligó a un tiempo muerto solicitado por Fernando Calvi.

La única vía segura que tuvo el Fantasma para anotar fue con Fabián Ramírez Barrios, con diferentes recursos, contra un Independiente que también lastimó cuando puso la pelota en la zona pintada y por eso no extrañó que la diferencia llegue a 17 aunque se cerró en 16 (34 a 18) el cuarto inicial.

El desarrollo del juego se mantuvo en el segundo capítulo. La defensa correntina siguió endeble e Independiente anotó con diferentes protagonistas hasta escaparse por 22.

En el tercer capítulo aparecieron algunas imprecisiones, bajó el ritmo y el partido se desordenó pero el dominio siguió siendo de Independiente que llegó a tener una renta de 28 puntos.

El equipo correntino nunca pudo reaccionar porque los tiros a distancia no llegaron y los ataques fueron forzados, con jugadores que fueron al choque intentando encontrar algunos espacios para convertir.

Los últimos diez minutos estuvieron de más, porque el partido se había definido con mucha anticipación y solamente sirvió para que Regatas decore el resultado (llegó a estar abajo por 31 puntos)

La próxima presentación de Regatas será el viernes 28 cuando reciba a Quimsa de Santiago del Estero.