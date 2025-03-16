No hubo milagro y Regatas perdió en San Juan

La final de la Liga Nacional de Vóleibol Masculino concluyó este domingo con una nueva victoria de Upcn San Juan Vóley sobre Regatas Corrientes 3 a 0 para quedarse con el campeonato con una serie que también finalizó 3 a 0.

Los dos equipos ya habían logrado el ascenso a la máxima categoría del vóley argentino y disputaron la final donde Upcn marcó claras diferencias. Ganó los dos juegos en Corrientes y, frente a su público, selló el título de manera invicta.

Ya desde el inicio del juego el equipo anfitrión sacó pecho y mostró toda su contundencia ofensiva y su solidez en defensa para llevarse el primer set de manera contundente 25-13. En el segundo set, el Fantasma, con mucho corazón mostró totalmente otra cara y jugó de igual a igual, pero en el cierre los cóndores sacaron a relucir su jerarquía y se lo llevaron 25-22. Finalmente, en el tercer set UPCN sacó ventajas desde el inicio y cerró el juego 25-19.

De esta manera el conjunto sanjuanino demostró su superioridad a lo largo del certamen en donde cedió apenas un set en toda la competencia, demostrando toda su historia y el porqué de su importancia en el vóley argentino.

Por su parte, Regatas Corrientes concluyó una temporada que quedará marcada en la historia de la institución y del deporte correntino por la hazaña de posicionar a un equipo en la primera división del vóley y la próxima temporada será parte de la Liga Argentina.