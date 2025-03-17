Paulo Dybala se lesionó y quedó fuera de la convocatoria de la Selección argentina

Paulo Dybala fue desafectado de la convocatoria de la Selección argentina para la fecha de Eliminatorias después de sufrir una lesión en el partido entre la Roma y el Cagliari.

El futbolista de la Roma tiró un taco y sintió un fuerte dolor en su pierna. Inmediatamente se tiró al piso y llevó sus manos a la cara en un claro gesto de resignación. Los estudios demostraron que sufrió un desgarro en su cuadriceps izquierdo y estará al menos un mes fuera de las canchas.

Es una mala noticia para el cordobés que estaba teniendo una gran temporada en su equipo y que era uno de los convocados por Lionel Scaloni para los próximos partidos ante Uruguay y Brasil.

En tanto, otros futbolistas también fueron descartados para sumarse al seleccionado nacional. Gio Lo Celso continuará con su recuperación de la lesión de grado medio en el sóleo de su pierna derecha y Gonzalo Montiel no estará por su desgarro en el gemelo izquierdo.

Además, Alejandro Garnacho, Francisco Ortega y el Diablito Echeverri no pasaron el corte por lo que no viajarán para sumarse al equipo.

La Selección argentina se prepara para enfrentar a Uruguay y Brasil en una nueva doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Lionel Scaloni dirigirá el primer entrenamiento este lunes por la tarde, a las 17.

El próximo martes 18, la Albiceleste realizará su segunda práctica por la tarde, con horario a confirmar. El miércoles, el equipo volverá a entrenarse en el mismo horario. El jueves, el DT dará una conferencia de prensa.

La completa agenda de la Selección argentina antes del partido con Uruguay

Lunes 17 de marzo

17.00– Entrenamiento (cerrado)

*futbolistas liberados

Martes 18 de marzo

Entrenamiento vespertino (con horario a confirmar)

Miércoles 19 de marzo

Entrenamiento vespertino (con horario a confirmar)

Jueves 20 de marzo

Entrenamiento (horario a confirmar)

Conferencia Lionel Scaloni (horario a confirmar)

Viaje a Montevideo

Viernes 21 de marzo

20.30– Uruguay vs. Argentina

Con información de TN