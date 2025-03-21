Carlos Layoy salta por primera vez en el año

El Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) será el escenario para la primera competencia del año de Carlos Layoy.

El certamen “Día de la Memoria” que se concretará este sábado le servirá al atleta libreño como preparación para el Campeonato Nacional se disputará el próximo fin de semana en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

La prueba de este sábado en el Cenard es organizada por la Federación Atlética Metropolitana (FAM). La competencia de salto en alto estará dividida en dos grupos y Layoy tomará parte del segundo desde las 11 hs.

Layoy (34 años) debía competir en el Sudamericano de pista cubierta en Cochabamba, Bolivia, sin embargo una lesión de tobillo le impidió integrar el equipo nacional.

Por eso, su primer competencia del año será en el Cendar con el meeting donde se habilitó la participación desde la categoría U12.

En esta parte de la temporada, el objetivo de Layoy está centrado en el 105° Campeonato Nacional de Mayores que se concretará el 29 y 30 de marzo en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay.

En Entre Ríos, Layoy buscará su décimo quinto título consecutivo de campeón argentino de salto en alto. Durante el 2024, en Mar del Plata el libreño se impuso con un registro de 2.10 metros.

Luego del Nacional, el calendario del atletismo indica que llegará el Campeonato Sudamericano. Se disputará en Mar del Plata del 25 al 27 de abril en el Estadio Justo Ernesto Román y es clasificatorio para el Mundial de Atletismo 2025.