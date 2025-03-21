Dieron a conocer detalles organizativos para el clásico del lunes

Por la fecha 5 del Torneo Primera División “A” 2025 de la Liga Correntina de Fútbol (LCF) el lunes 24 de marzo se enfrentarán Boca Unidos ante Mandiyú en una nueva edición del “clásico correntino”. El encuentro será desde las 16.30 hs. en el estadio principal del predio deportivo “Leoncio Benítez” de Boca Unidos ubicado en el barrio 17 de Agosto.

El árbitro del encuentro será Edgardo Romero, el primer asistente será Javier Cabrera y el segundo asistente será Nicolás Rodríguez.

La boletaría y el acceso para la parcialidad del Deportivo Mandiyú estarán ubicados sobre el portón de la Ruta Nacional Nº12, mientras que la boletaría e ingreso para la hinchada de Boca Unidos será a través del portal de la calle Trento. La Prensa acreditada podrá acceder al encuentro por el acceso de la calle Trento.

Las boleterías del estadio estarán abiertas al público desde las 15 hs.

El valor de la entrada general es de $4.000, mientras que los menores de edad (entre 5 y 12 años) abonarán $2.000 para ingresar.

El local Boca Unidos se ubica en la 9º posición del campeonato con 6 puntos (2 victorias y 2 derrotas) mientras que el visitante está en el 3º lugar con 10 unidades (productor de 3 victorias y un empate).