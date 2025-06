Con un Chile al final de la tabla, Ricardo Gareca dejó un mensaje contundente

Chile empató sin goles ante Ecuador este martes y quedó último en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026. Es cada vez más delicada la situación del equipo dirigido por Ricardo Gareca, quien se encuentra en el foco de las críticas de la prensa trasandina. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador argentino fue contundente y dejó en claro que “él no es parte del problema”.

“Si yo fuera el problema, Chile hace rato que habría clasificando a todos los Mundiales. Yo pasaría a ser el problema si de pronto agarro el equipo en quinto o cuarto lugar”, disparó el Tigre en una frase que dolió del otro lado de la Cordillera de los Andes.

“No es que vengo a tomar una selección que viene clasificando a todos los Mundiales y que la recibí en una situación clasificada. Chile no ha levantado. Yo también vine con expectativa”, añadió y recordó que en su proceso a cargo de la selección peruana “los inicié” y que “este es un proceso que ya había arrancado” y que lo “trajeron para corregirlo”.

“Reconozco todo ese tipo de cosas, pero Chile está en una situación en la cual sigue como lo recibí. Quizás estaba en una posición más arriba y ahora está último en este momento por diferencia de gol. Hay que ver cuándo termina la Eliminatoria en qué situación está y después el análisis que hagan los dirigentes”, agregó.

“La gente se manifiesta y por eso están las críticas y yo las acepto. Pero lo único que digo es que hay que analizar. No es que Chile viene estando un fenómeno desde hace ocho años; viene peleándola en algunos procesos”, explicó.

Aunque también rescató: “Yo creo que tenemos equipo y hoy lo demostramos. Creo que tenemos equipo para estar mucho mejor”. Gareca por ahora consiguió el 36% de rendimiento en 14 partidos dirigidos (entre oficiales y amistosos), con sólo tres victorias, cuatro empates y siete derrotas.

Por último, el DT esgrimió: “Han habido problemas, también hubo lesiones, hay bajas que nos han golpeado permanentemente en este proceso y también lo pongo en el balance. Por ejemplo, no pude contar con Cepeda (Lucas), que venía de hacer gol contra Venezuela con una buena actuación y que de pronto se me bajó a último momento por una enfermedad. A Alexis Sánchez no lo pude utilizar. Estoy en esta situación y quiero hacerle frente”.

La Roja jugó su última Copa del Mundo en Brasil 2014 y se ausentó en las últimas dos ediciones, Rusia 2018 y Qatar 2022. Pese que para el próximo certamen ecuménico Sudamérica tiene seis lugares directos y un séptimo con la chance de ingresar en el repechaje, el elenco trasandino no logró meterse en zona de clasificación. Suma 10 puntos y está a 5 de Venezuela, que hoy ocupa la zona de repechaje. A Gareca y compañía les quedan cuatro fechas y 12 unidades en disputa. Arriba tiene a dos rivales en la tabla, Perú (10) y Bolivia (14).

Infobae