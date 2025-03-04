Tras la salida de su DT, Velez Sarfield convocó a Guillermo Barros Schelotto

Vélez se ve obligado a salir de urgencia al mercado de entrenadores tras la salida de Sebastián Domínguez y en las últimas horas sonó como opción lógica Julio Falcioni, quien no tuvo empacho en postularse en TyC Sports para el cargo pese a afirmar que aún no recibió ningún contacto.

Sin embargo, el nombre tapado resultó una bomba. Guillermo Barros Schelotto, en la Argentina por cuestiones familiares, recibió el llamado de la dirigencia -hasta podría haber sido antes de la salida de Domínguez- que intentó tantearlo en un primer contacto positivo: el Mellizo respondió que le interesa el proyecto y volver a dirigir en el país en un equipo que ya demostró su potencial y que jugará Copa Libertadores.

Claro está, que en caso de avanzar las charlas habrá que resolver el tema económico, con un club que quedó muy afectado en sus arcas por la frustrada venta de Valentín Gómez al grupo Foster Gillett buscando contratar a un DT de último paso por una selección -Paraguay- con el nivel de sueldo que eso implica.

El otro nombre que sonó fuerte es el de Carlos Tevez, que ya tuvo pasos por Rosario Central en 2022 y por Independiente entre 2023 y 2024. Carlitos, histórico delantero de la Selección Argentina y Boca, con una extensa trayectoria en Europa en clubes como Manchester United, Manchester City y Juventus, se encuentra sin equipo desde mayo del año pasado, cuando renunció al Rojo por malos resultados luego de un buen arranque. Igual, luego trascendió que habría sido descartado.

Cómo llegaría Guillermo Barros Schelotto a Vélez

Con trayectoria en Lanús, Palermo de Italia, Boca, Los Ángeles Galaxy y la selección de Paraguay, el DT cosechó la Copa Sudamericana con el Granate en 2013 y el bicampeonato 2017 y 2018 con el Xeneize, donde como contrapartida quedó marcado como el conductor del equipo que perdió con River la final de la Libertadores 2018 en Madrid.

A la Albirroja la condujo por 17 encuentros, con cuatro triunfos, cuatro empates y nueve derrotas, antes de ser despedido en septiembre de 2023 por malos resultados.

