Murió Nino Benvenuti, leyenda del boxeo y rival histórico de Carlos Monzón

El exboxeador Nino Benvenuti, leyenda del deporte italiano y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, murió este martes a los 87 años en Roma, informaron medios locales.

Benvenuti, nacido en 1938 en Isola d’Istria (actualmente parte de Eslovenia), fue una de las figuras más destacadas del boxeo italiano. Se consagró campeón mundial del peso medio entre 1967 y 1970, y del peso superwelter entre 1965 y 1966.

El histórico golpe Monzón a Benvenuti: derechazo a la mandíbula

En noviembre de 1970, Carlos Monzón le arrebató al italiano el cinturón de peso medio del CMB en una pelea realizada en Roma. La victoria se concretó con un espectacular golpe del argentino en el duoécimo round.

Antes de ello, Monzón había demostrado una contundencia que poco a poco fue destruyendo el estado físico del campeón. La estrategia era aplicar jabs y ganchos de izquierda para ir venciendo la resistencia de Benvenuti y abrir su guardia para llegar luego con la derecha mortal. Así fue la secuencia del nocaut, ocurrido al minuto y 57 segundos de ese inolvidable 12º round.

El árbitro inglés Harry Gibbs inició la cuenta y finalizando la misma el italiano intentó incorporarse. Parecía un borracho trastabillando por el ring. Dio algunos pasos laterales, pareció hacer señas con su brazo izquierdo como diciendo “no va más” y volvió a caer.

Un año más tarde, ambos campeones tuvieron su revancha en Mónaco y la victoria fue nuevamente para el argentino, luego de que volara la toalla desde la esquina de Benvenuti tras su segunda caída en el tercer round.

La carrera de Nino Benvenuti

A lo largo de su trayectoria, también se coronó campeón europeo del peso medio entre 1965 y 1967, y en 1968 recibió el prestigioso premio “Peleador del Año” (Fighter of the Year), convirtiéndose en el primer italiano en obtener tal reconocimiento.

Además, fue el único boxeador de su país en ostentar títulos mundiales, unánimemente reconocidos, en dos categorías: peso medio y superwelter, consolidando su lugar entre los más grandes de la historia del boxeo.

Años después de retirarse del cuadrilátero, Benvenuti continuó vinculado al boxeo como comentarista de combates en la RAI. Fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo —fue el primer italiano en recibir esta distinción— y en el Salón de la Fama del Deporte Italoamericano, junto a leyendas como Rocky Marciano y Joe DiMaggio.

TN