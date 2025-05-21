Virasoro tendrá su primera cancha con piso parquet, cómo se encuentra la construcción

Virasoro está a punto de marcar un antes y un después en su infraestructura deportiva. En el Club Aguapey, se construye la primera cancha con piso de parquet de la ciudad, una obra inédita que ya se encuentra en marcha y representa un salto de calidad para la práctica del deporte local.

En los últimos días el Gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, recorrió las instalaciones.

Con una inversión que busca fomentar el deporte en niños, niñas y jóvenes, la obra avanza a buen ritmo. Una vez finalizada, permitirá la realización de entrenamientos y competencias en condiciones óptimas, similares a las de escenarios profesionales.

“Estamos construyendo la primera cancha con piso de parquet en Virasoro, en el Club Aguapey. Falta cada vez menos para que los niños y jóvenes de la ciudad puedan practicar y competir en las mejores condiciones”, remarcaron en un posteo del gobierno provincial.El parquet, utilizado en canchas de alto nivel por su amortiguación y resistencia, garantizará un entorno más seguro y de mejor rendimiento para disciplinas como el básquet. Además, se espera que la nueva infraestructura contribuya a fortalecer el desarrollo de talentos locales.