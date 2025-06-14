Boca Unidos busca torcer el rumbo en La Banda

Con la intención de mejorar su producción futbolística y sumar puntos, Boca Unidos se presentará este domingo en La Banda donde enfrentará a Sarmiento de esa ciudad.

El encuentro, con el cual se cerrará la fecha 14 de la zona 4 del Federal A, dará inicio a las 17 y contará con el arbitraje de Gustavo Benítes.

Boca Unidos (9 puntos) hace cinco fechas que no gana. Suma 2 empates y 3 derrotas. Comparte el último lugar con Crucero del Norte aunque supera al elenco misionero por diferencia de gol.

A lo largo de la temporada, el Aurirrojo logró solamente dos triunfos. Una de esas victorias fue en Corrientes contra Sarmiento de La Banda, el rival de este domingo. En esa oportunidad (quinta fecha), Boca Unidos se llevó el triunfo 2 a 1 con los goles de Antonio Medina y Maximiliano Osurak.

El encuentro en La Banda, ubicada a 8 kilómetros de la capital santiagueña, será el segundo de Cristián Núñez y Rolando Ricardone al frente del equipo correntino.

El debut de la dupla fue hace una semana, en el complejo Leoncio Benítez y con derrota frente a Mitre de Posadas.

Para el encuentro en La Banda, la dupla técnica no podrá contar con el delantero Ignacio Colombini que fue expulsado el pasado fin de semana.

Con esta baja, no se descarta un cambio de sistema táctico para fortalecer la zona de la mitad de la cancha y adelantar a Antonio Medina para que le haga compañía a Maximiliano Osurak.

Ricardone no podrá estar en el banco de suplentes dado que vio la tarjeta roja en el encuentro frente a Mitre.

Sarmiento de La Banda viene de perder como visitante frente a San Martín de Formosa (1 a 0) pero en el estadio Ciudad de La Banda construyó una fortaleza. En la presente temporada disputó seis partidos: ganó 5 y empató 1.

La única igualdad fue en la fecha 12 cuando recibió a Sarmiento de Resistencia, en el único partido que no pudo marcar goles frente a su público.

Empató Atlético Rafaela

La fecha 14 de la zona 4 comenzó con el empate entre Atlético Rafaela y San Martín de Formosa 1 a 1.

El encuentro se jugó en el estadio Nuevo Monumental de Rafaela. Enzo Wuattier, en contra de su valla, abrió la cuenta para la visita y empató Lucas Ontivero para el local en el último minuto de juego.

Por su parte, Juventud Antoniana de Salta venció como local a Crucero del Norte 1 a 0 con gol de Juan Cruz Franzoni.

Este domingo, desde las 16, Sol de América de Formosa recibirá la visita de Sarmiento de Resistencia. Diego Novelli será el árbitro.

Cumplida parcialmente la fecha 14, las posiciones en la zona 4 están de están así: Atlético Rafaela 24 puntos, San Martín 23, Sarmiento de La Banda 22, Mitre 19, Juventud Antoniana 18, Sol de América 12, Sarmiento de Formosa 11, Boca Unidos y Crucero del Norte 9.